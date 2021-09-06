А. Варфоломеев: Нужно законодательно урегулировать развитие спортивной инфраструктуры дворовых территорий

Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор принял участие в «круглом столе», посвященном перспективам развития дворового спорта.

Первый заместитель председателя Комитета СФ по социальной политике Александр Варфоломеев ВарфоломеевАлександр Георгиевичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Республики Бурятия принял участие в заседании «круглого стола» о перспективах развития дворового спорта.

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В своем выступлении сенатор отметил актуальность темы развития массового спорта и ведения здорового образа жизни. Это отвечает запросам общества и соответствует целям, определенным Указами Президента Российской Федерации. Законодатель назвал приоритетными задачами федеральных, региональных и муниципальных органов власти обеспечение граждан соответствующей инфраструктурой недалеко от места проживания.

«Для взрослого населения дворовый спорт – это возможность регулярных занятий физической активностью, а для детей, помимо укрепления здоровья, важнейший способ социализации, общения с родителями и сверстниками», — сказал Александр Варфоломеев.

Сенатор рассказал о планомерной широкомасштабной работе в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды». Она включает постоянное проведение мониторинга объектов дворовой инфраструктуры и спортивного оборудования, разработку методических рекомендации по благоустройству общественных и дворовых территорий.

«Министерством промышленности и торговли России совместно с ведущими экспертами и производителями разработан каталог типовых решений для обустройства спортивных и игровых площадок с использованием качественного и безопасного отечественного инвентаря и оборудования», — отметил парламентарий.

Он добавил, что в реализации федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» задействованы 82 субъекта РФ, 3 158 муниципальных образований. С момента начала федерального проекта установлено 13 924 детских игровых и спортивных площадок, 6 188 детских игровых и спортивных площадок, для каждой из которых закреплен ответственный за эксплуатацию специалист.

По мнению Александра Варфоломеева, актуальность поднимаемого вопроса связана еще и с тем, что на законодательном уровне развитие спортивной инфраструктуры дворовых территорий слабо урегулировано. «Надеюсь, что озвученные сегодня инициативы поступят в проработку экспертного сообщества для подготовки законопроектов, которые получат практическую реализацию», — заявил сенатор.

Законодатель также поднял тему развития экологичного производства в сфере промышленности спортивных товаров и оборудования в нашей стране. «Опыт зарубежных стран показывает, что производство спортивных товаров из экологичных материалов имеет огромные перспективы. В Российской Федерации число организаций в спортивной индустрии, ориентированных на развитие собственных «зеленых» проектов, пока явно недостаточно», — считает Александр Варфоломеев. В связи с этим сенатор отметил необходимость проведения экспертного совещания по вопросам развития отечественного производства экологичных спортивных товаров.

В мероприятии также приняли участие член Комитета СФ по международным делам Александр Карелин, КарелинАлександр Александровичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Новосибирской области представители федеральных и региональных органов государственной власти, профессионального сообщества.

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