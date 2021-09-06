Source: Russia Federal Space

#НПО Энергомаш#КБХА06.09.2021 09:30

Алексей Гордеев: «КБХА и Воронежский механический завод всегда были флагманами промышленности

Заместитель Председателя Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации Алексей Гордеев посетил Конструкторское бюро химавтоматики (КБХА, входит в интегрированную структуру ракетного двигателестроения, возглавляемую НПО Энергомаш Госкорпорации «Роскосмос»). Вице-спикер Госдумы посмотрел сборочный цех жидкостных ракетных двигателей. Здесь производятся двигатели для ракет-носителей. В настоящее время практически все отечественные космические программы используют двигатели разработки воронежских конструкторов.

Алексей Гордеев также осмотрел корпус производства гражданской продукции, где производится нефтегазовое оборудование и агрегаты для тепловозных дизелей. Вице-спикер Госдумы пообщался с рабочими и ознакомился с производственным процессом. Директор КБХА Сергей Ковалев рассказал, что при содействии правительства Воронежской области, КБХА привлечён займ Фонда развития промышленности по программе ФРП «Конверсия» на реализацию проекта «Реконструкция и техническое перевооружение производства „Гражданская продукция“ на единой производственной площадке в городе Воронеже» в размере 750 млн рублей.

Алексей Гордеев отметил высокий производственный потенциал предприятия.

«На предприятии очевидны изменения в уровне применения технологий. Вообще, КБХА и Воронежский механический завод всегда были флагманами промышленности. КБХА в октябре отметит 80-летие и на сегодня здесь более 6000 сотрудников. Объем реализации продукции за прошлый год — это 8,5 млрд рублей, на этот год план 11 млрд рублей, то есть почти 30% рост. Переговорили с руководством по поводу повышения уровня заработной платы на 10%, в четвертом квартале зарплата должна увеличиться. Особенно это касается высококвалифицированных кадров, включая сюда и инженеров-конструкторов.Предприятие имеет заказ на несколько лет вперед и использует новые подходы, например, применение 3D-технологий. Есть возможность развивать центр компетенций в масштабах страны и это даст лидирующие позиции. Важно еще, что параллельно идет развитие гражданской продукции и это хороший баланс для устойчивости предприятия», — сказал Алексей Гордеев.

Заместитель Председателя Правительства Воронежской области Артем Верховцев обратил внимание на диверсификацию производственных процессов.

«Предприятие развивается равномерно во всех направлениях, и по своей основной продукции — жидкостные ракетные двигатели и по перспективным двигателям для космических аппаратов. Но очень важным сегодня является диверсификация производства, увеличение доли гражданской продукции. Сегодня загрузка предприятия достаточно высокая. Важно, что проект по производству гражданской продукции предприятие реализует не только за счет своих средств, но и использует меры господдержки», — отметил Артем Верховцев.

Директор КБХА Сергей Ковалев отметил серьезные задачи, которые стоят перед предприятием на ближайшие годы.

«Помимо того, что на всех действующих космических ракетах используются воронежские двигатели, мы сейчас ведем интенсивные работы по созданию новой техники. Это кислородно-керосиновый двигатель РД-0124МС для перспективной ракеты „Союз-5“ (к его наземной огневой отработке мы приступаем в этом году), это кислородно-водородный двигатель РД0146Д1 для разгонного блока ракеты-носителя „Ангара-А5В“, кислородно-метановые двигатели и целый ряд других научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, — говорит Сергей Ковалев. — При активном содействии руководства отрасли, региональных властей, головной организации НПО Энергомаш эти темы развиваются и являются весомым заделом для загрузки предприятия на годы вперед».

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