XVI Паралимпийские летние игры: Елена Паутова – серебряный призёр в марафоне

Source: Russia Ministry of Sport

Сегодня, 5 сентября, в заключительный день XVI Паралимпийских летних игр в Токио (Япония) россиянка Елена Паутова выиграла серебряную медаль в марафоне среди спортсменок с нарушением зрения в категории T12. Елена преодолела дистанцию за 3 часа 4 минуты 16 секунд. Её спортсменом-ведущим (тем, кто ведёт по трассе паралимпийца с нарушением зрения) был Григорий Андреев. Победила японка Мисато Мичисита (3:00.50), третьей стала представительница ЮАР Лузанн Кутзее (3:11.13).

Министр спорта Российской Федерации Олег Матыцин поздравил Елену Паутову с завоеванием серебряной награды. «Поздравляю Елену Паутову с «серебром» Игр в Токио! Выступление нашей спортсменки в марафоне достойно восхищения. Елена проявила большую стойкость и выдержку, мастерски преодолела сложную дистанцию со своим лучшим результатом в сезоне. Это её первая паралимпийская награда в марафоне и шестая медаль Паралимпиады в карьере. Российские легкоатлеты блестяще выступили на Играх в Токио. Мы гордимся их результатами, показанными в Японии. Наши спортсмены завоевали 38 наград: 12 золотых, 13 серебряных и 13 бронзовых. Поздравляю с успешным выступлением команды атлетов, тренеров сборной и Паралимпийский комитет России!», – сказал Олег Матыцин.

35-летняя Елена Паутова – заслуженный мастер спорта России, двукратная паралимпийская чемпионка (2004, 2012), трёхкратный бронзовый призёр Паралимпийских игр, многократная чемпионка мира и Европы по лёгкой атлетике спорта слепых. Спортсменка родилась в Сочи (Краснодарский край). В составе паралимпийской сборной страны выступает за Республику Башкортостан. Тренируется в Центре спортивной подготовки Уфы под руководством заслуженного тренера России Петра Захаровича Буйлова.

XVI Паралимпийские летние игры проходили с 24 августа по 5 сентября. В соревнованиях принимали участие 4400 спортсменов. Было разыграно 539 комплектов наград в 22 видах спорта.

Российские паралимпийцы, завоевавшие 203 лицензии, выступали в 19 видах спорта. В состав российской делегации вошли 434 человека, в том числе 243 спортсмена.

Наши спортсмены впервые приняли участие на Паралимпийских играх в соревнованиях по бадминтону, бочча, голболу, гребле на байдарках и каноэ, триатлону, тхэквондо и волейболу сидя среди женских команд.

Министерство спорта Российской Федерации поздравляет Елену Паутову, тренерский штаб и Паралимпийский комитет России с «серебром» Игр в Токио и желает новых ярких побед!

Пресс-служба Минспорта России

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