Source: Russia Federal Space

#Роскосмос#Памятная дата#РКЦ Прогресс05.09.2021 04:20

75 лет Владимиру Владимировичу Пашистову

Сегодня, 5 сентября 2021 года, исполняется 75 лет организатору работ, специалисту в области освоения и выпуска изделий ракетно-космической техники высокой категории сложности.

Окончил Куйбышевский авиационный институт (1975 г.). С 1968 года работает в Ракетно-космическом центре «Прогресс» (г. Самара, входит в состав Госкорпорации «Роскосмос»): прошел трудовой путь от слесаря-сборщика (1968 г.) до заместителя директора завода «Прогресс» — начальника производства (2001 г.); заместитель генерального директора РКЦ «Прогресс» (с 2003 по 2016 гг. и с 2020 года).

Под его руководством осуществляется постоянное совершенствование технологических процессов, средств технического оснащения и оборудования, ведется поиск новых путей снижения трудоемкости, планирование процессов изготовления ракет-носителей и космических аппаратов.

Награжден орденом Почета (2005 г.), медалями «За трудовое отличие» (1988 г.), «Ветеран труда» (1990 г.). «Заслуженный машиностроитель РФ» (1999 г.).

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