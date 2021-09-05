Source: Russia Federal Space

#Роскосмос#СМИ#ТАСС#Дмитрий Рогозин#Российская орбитальная станция05.09.2021 17:24

У новой орбитальной станции будут элементы искусственного интеллекта

Новая российская орбитальная станция будет максимально автономной и получит элементы искусственного интеллекта. Об этом сообщил генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин в четверг во время марафона «Новое знание».

«Должен быть высочайшего уровня интеллект у самой машины, у самой станции с элементами искусственного интеллекта», — заявил он, отвечая на вопрос о принципиальных отличиях новой перспективной станции от предыдущих систем.

По его словам, робототехника должна применяться на станции, чтобы минимизировать число выходов человека в космос и не подвергать его связанным с этим рискам.

«Должны быть внекорабельные роботы», — заявил Рогозин.

По мнению главы Роскосмоса, новая станция в комплексе с перспективным ядерным буксиром «Зевс» может стать прототипом для будущих систем длительных межпланетных космических перелетов.

Ранее Рогозин сообщил, что начало развертывания Российской орбитальной служебной станции запланировано через пять-шесть лет.

Источник: ТАСС2 сентября 2021 года, 18:00

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