Source: Russia Federal Space

#Московский Планетарий#Астероид#Астрономия05.09.2021 14:21

Темная Матильда

Астероид Матильда. Снимок аппарата NEAR Shoemaker, 1997 г.

Один из крупных кратеров Матильды. Снимок КА NEAR Shoemaker,1997 г.

Астероид Матильда (253 Mathilde) стал третьим по счёту астероидом (после Гаспры и Иды), который был изучен с помощью космических аппаратов. В 1997 году американская автоматическая межпланетная станция NEAR Shoemaker, направлявшаяся к астероиду Эрос, с пролётной траектории сделала несколько сотен снимков астероида Матильда с расстояния 1200 км.

Астероид открыл австрийский астроном Иоганн Пализа в 1884 году в Вене. Название придумал французский астроном Ф. Лебёф, который первым просчитал орбиту астероида.

Матильда относится к астероидам класса С (с высоким содержанием углерода), поэтому её поверхность очень тёмная, похожая на асфальт. Плотность, измеренная приборами NEAR Shoemaker, составляет 1300 кг/м³ — вдвое меньше, чем у обычного углеродистого хондрита. Это говорит о том, что астероид, возможно, состоит из груды каменных обломков с множеством пустот. На астероиде обнаружено более 20 кратеров, некоторые из которых крупные.

Самый крупный из кратеров имеет диаметр 33 км и глубину 6 км. Были определены габаритные размеры астероида: 66×48×46 км. Орбита Матильды лежит полностью между орбитами Марса и Юпитера и не пересекает орбиты планет. Одна из самых ярких аномалий Матильды — период её вращения вокруг своей оси, который составляет 17 земных суток, тогда как периоды вращения большинства астероидов — от 2 до 24 часов. Из-за такой низкой скорости вращения удалось сфотографировать только 60% его поверхности.

Первоначально учёными было выдвинуто предположение о наличии у Матильды массивного спутника, который своими приливными силами тормозит вращение астероида, но спутник обнаружить не удалось. Возможно, медленная скорость вращения могла быть вызвана столкновением с другим астероидом, двигавшимся в направлении, противоположном вращению Матильды.

Источник: Московский планетарий

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