Source: Russia Federal Space

#Роскосмос#Пилотируемая космонавтика#Памятная дата05.09.2021 12:05

Не гаснет звезда Андрияна Николаева

Андриян Григорьевич Николаев родился 5 сентября 1929 года в селе Шоршелы Мариинско-Посадского района Чувашской АССР (ныне — Чувашская Республика) в крестьянской семье.

В 1947 году окончил Мариинско-Посадский лесотехнический техникум по специальности «техник-лесовод». Затем два года по распределению работал мастером лесозаготовок треста «Южкареллес» в Деревянском леспромхозе Прионежского района Карело-Финской ССР. В 1950 году был призван в армию и направлен в школу воздушных стрелков при Кировабадском военном авиационном училище летчиков имени В. С. Хользунова. По окончании школы, с декабря 1950 года служил воздушным стрелком в г. Старо-Константинове.

В 1951 году поступил в Черниговское ВАУЛ, где проучился один год. Затем был переведен во Фрунзенское ВАУЛ (Туркестанский военный округ), которое окончил в 1954 году. С декабря 1954 года служил в авиации противовоздушной обороны. 7 марта 1960 года приказом главкома Военно-воздушных сил Андриян Николаев был зачислен слушателем в Центр подготовки космонавтов ВВС. Он вошел в число первых 12 летчиков, отобранных для полетов в космос. В октябре 1960 года был включен в группу летчиков, которые начали непосредственную подготовку к первому пилотируемому полету на космическом корабле «Восток».

25 января 1961 году был назначен на должность космонавта. С декабря 1963 года по январь 1982 года — старший инструктор-космонавт. Одновременно в 1963-1968 гг. возглавлял отряд космонавтов. В июле 1968 года был назначен заместителем начальника ЦПК (по летно-космической подготовке), в апреле 1974 года — первым заместителем начальника Центра. Во время старта 6 августа 1961 года корабля «Восток-2» был дублером Германа Титова, второго космонавта планеты.

Впервые Андриян Николаев полетел в космос 11 августа 1962 года на корабле «Восток-3», став третьим отечественным космонавтом и пятым в мире. Участвовал в первом в истории групповом полете двух пилотируемых кораблей. Одновременно с ним на околоземной орбите находился Павел Попович, стартовавший 12 августа на «Востоке-4». Их совместный полет длился почти трое суток.

В 1965-1969 гг. входил в группу космонавтов, которых готовили к полетам на Луну. В октябре 1969 года был командиром дублирующего экипажа «Союза-8», участвовавшего в программе полета трех кораблей.

Второй космический полет выполнил 1-18 июня 1970 года в качестве командира корабля «Союз-9» вместе с Виталием Севастьяновым. В то время это был рекордный по продолжительности полет — более 17 суток. После него впервые возникли трудности при адаптации к земной гравитации вернувшихся космонавтов, что потребовало создать новые методики по физическим нагрузкам в ходе продолжительных полетов. В общей сложности за два полета он провел в космосе 21 сутки 15 часов 20 минут.

В 1968 году Андриян Николаев окончил Военно-воздушную инженерную академию имени Н.Е. Жуковского и получил квалификацию «летчик-инженер-космонавт». В 1975 году защитил диссертацию на соискание кандидата технических наук. 26 января 1982 года был отчислен из отряда космонавтов с сохранением должности первого заместителя начальника ЦПК, которую занимал до августа 1992 года. Был уволен с военной службы в запас 6 августа 1992 года в звании генерал-майора авиации.

Андриян Николаев скоропостижно скончался 3 июля 2004 года от инфаркта в г. Чебоксары, где возглавлял судейскую коллегию на Всероссийских летних сельских спортивных играх. Похоронен в селе Шоршелы на территории Музея космонавтики, открытого в 1972 году в доме, где Андриян Николаев родился и вырос.

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Почетный гражданин: г. Калуга, г. Караганда, г. Смоленск, г. Ржев, г. Ленинакан, г. Махачкала, г. Нальчик, г. Каспийск, г. Дархан (Монголия), г. София, г. Петрич, г. Стара-Загора, г. Варна, г. Плевен, г. Карловы Вары, г. Бурна (Алжир). Именем Николаева А.Н. назван кратер на обратной стороне Луны.

Научная деятельность:

кандидат технических наук (1975 г.).

Награды:

две медали «Золотая Звезда» Героя Советского Союза (1962 г., 1970 г.),

орден Ленина (1962 г.),

орден Трудового Красного Знамени (15 января 1976 г.),

орден Красной Звезды (1961 г.),

орден «За службу Родине в Вооруженных Силах СССР» III степени (30 мая 1988 г.),

медаль «За укрепление боевого содружества» (18 февраля1991 г.),

9 юбилейных медалей,

Государственная премия СССР (1981 г.),

медаль «Золотая Звезда» Героя Труда МНР (1965 г.),

медаль «Золотая Звезда» Героя Социалистического Труда НРБ,

медаль «Золотая Звезда» Героя Труда ДРВ (1962 г.),

орден «Государственного Знамени ВНР» (1964 г.),

Национальный орден Непала (1963 г.),

орден Георгия Димитрова (НРБ),

орден Кирилла и Мефодия (НРБ),

орден Сухэ-Батора (МНР, 1965 г.),

орден Звезды II класса (Индонезия),

орден «Ожерелье Нила» (Египет),

золотая медаль им. К.Э. Циолковского и медаль в честь первого в мире полета человека в космос (АН СССР),

премия им. Д. и Ф. Гуггенхеймов (Международная академия астронавтики),

золотая медаль «Космос», медаль де Лаво,

золотая медаль им. Ю.А. Гагарина (ФАИ),

медаль г. Ницца (Франция, 1965 г.),

медаль г. Лион (Франция, 1965 г.),

диплом ФАИ об установлении рекорда дальности полета на КК «Восток-3» (2639600 км).

диплом ФАИ об установлении рекорда продолжительности полета на КК «Восток-3»,

диплом ФАИ об установлении рекорда продолжительности полета на КК «Союз-9» (424 час. 58 мин. 55 сек.),

диплом ФАИ об установлении рекорда дальности в полете на КК «Союз-9» (11 889027 км),

диплом им. Ю.А. Гагарина ФАК (1975 г.), Диплом им. Ю.А. Гагарина ФАК (1978 г.).

диплом «Всеобщего объединения за права человека» (Мексика, награжден за выдающиеся заслуги перед человечеством, 1962 г.),

литературная премия Николая Островского,

Почетная грамота Президиума Верховного Совета Молдавской ССР (1972 г.),

Благодарность Президиума Верховного Совета Чувашской АССР (1977 г.).

Состоял в браке (в 1963-1982 гг.) с летчиком-космонавтом СССР Валентиной Терешковой. Дочь — Елена, врач по образованию.

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