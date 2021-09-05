Source: Russia Federal Space

#Музей космонавтики05.09.2021 20:10

Музей космонавтики в Москве опубликовал образовательную программу к новому учебному году

К новому 2021–2022 учебному году готовятся не только школьники, студенты и учителя, но и музеи. Музей космонавтики в Москве подготовил новые образовательные программы и проекты для школьников, доступные в онлайн и офлайн форматах. Записаться на программы можно на сайте Музея космонавтики в разделе Образование. Дети могут принять в них участие как от школы, так и независимо от неё.

Школьники всех возрастов смогут пройти в музее научно-популярные квесты «Открой свой космос» (офлайн). На квестах обучающиеся решат прикладные задачи, которые помогут им понять, как можно применить школьные знания в космической отрасли. Сюжетно-ролевой принцип квестов способствует развитию soft skills обучающихся: участники работают в команде, коммуницируют друг с другом и с музейными специалистами (героями квеста), определяют стратегию достижения цели. На выбор школьникам предлагается три сюжета: «Тёмная сторона Луны», «Спасти космонавтов», «Space Imposter».

Для старшеклассников подготовлена программа «Космический интенсив» (офлайн и онлайн) — конструктор музейно-образовательных программ, разработанный по принципу профильного обучения школьников. Как, когда и из чего собрать конструктор, решает сама школа. Для прохождения доступны четыре интенсива: гуманитарный, медицинский, инженерный и медиа-интенсив. Интенсив включает в себя уроки, тематические экскурсии, лекции от специалистов музея и работников ракетно-космической отрасли, научные дебаты и практические занятия.

Свои исследования школьники смогут провести в рамках программы «МИР: музейная исследовательская работа» (офлайн и онлайн). Юные исследователи изучат экспозицию музея и дополнительные источники информации, отобранные специалистами музея, пройдут интерактивную викторину, оформят презентацию и защитят свои исследования перед жюри во главе с космонавтом.

Музей космонавтики приглашает школьников от 10 до 16 лет в Инженерный центр на занятия в конструкторском бюро «Восток» (офлайн). Под руководством опытных специалистов отрасли школьники придумывают и реализуют собственные проекты. Обучение подразумевает три этапа длительностью в учебный год каждый. По итогам годового курса ученики сделают многофункционального робота, а также получат знания по основам черчения, научатся читать и создавать чертежи, получат навыки и опыт работы в современных CAD-системах, применяемых на предприятиях всего мира.

Музей космонавтики продолжает участие в совместных проектах Департамента культуры города Москвы и Департамента образования и науки города Москвы. Специалисты музея разработали новые уроки в рамках проекта «Учебный день в музее», а также подготовили вопросы к новому сезону Олимпиады «Музеи.Парки.Усадьбы» для Музея космонавтики и Дома-музея академика С.П.Королёва.

Также в преддверии нового учебного года музей запустил свою страницу на популярной среди школьников платформе TikTok. С помощью коротких, ярких видеороликов научные коммуникаторы музея расскажут о самых интересных экспонатах музея и поделятся космическими историями.

Для школьников, не определившихся с будущей профессией, Музей космонавтики и Первая молодежная Школа телевидения и интернета имени В.К. Зворыкина подготовили онлайн-проект «Они среди нас». Проект направлен на популяризацию достижений отечественной космонавтики и профессий ракетно-космической отрасли и смежных отраслей. Сами школьники берут интервью у учёных, инженеров, космонавтов, испытателей и представителей других профессий. Уже доступны выпуски с космическим биологом, дизайнером, испытателем и психологом. Новые выпуски выходят в сообществе Музея космонавтики в социальной сети ВКонтакте.

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Музей космонавтики в Москве имеет большой опыт разработки и реализации музейно-образовательных проектов и является одним из самых посещаемых музеев г. Москвы среди школьников.

В Музее космонавтики реализуются межведомственные программы Департамента культуры г. Москвы и Департамента образования и науки г. Москвы «Учебный день в музее», Олимпиада «Музеи.Парки.Усадьбы», «Московский экскурсовод».

В 2018 году Музей космонавтики стал победителем Международного фестиваля «Интермузей» в номинации «Лучший просветительский музейный проект», а в 2020 году выиграл Гран-При «Интермузей-2020» и стал победителем в номинации «Образовательно-просветительская деятельность».

Вход в музей для школьников г. Москвы в рамках программы Мэра Москвы «Музей — детям» бесплатный. Уже два года подряд Музей космонавтики становится самым посещаемым музеем среди школьников в рамках Олимпиады «Музеи.Парки.Усадьбы», за два прошедших учебных года Музей посетили более 30 тысяч школьников — участников Олимпиады.

В апреле-мае 2021 года был реализован совместный проект Музея космонавтики и Департамента образования и науки г. Москвы, приуроченный к 60-летию полёта в космос Юрия Гагарина и Году науки и технологий. В рамках проекта за два месяца выставку «Первый» Музея космонавтики посетили более 4500 школьников.

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