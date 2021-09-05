Source: Russia Federal Space

#ГРЦ Макеева05.09.2021 09:18

Молодые лидеры, объединяйтесь!

Под эгидой Союза молодых инженеров России при поддержке Коллегии Военно-промышленной комиссии РФ была проведена «Школа лидеров Советов молодых учёных и специалистов (СМУС) организаций ОПК». Сорок три предприятия направили на учёбу своих представителей из числа активных молодых специалистов. Государственный ракетный центр имени академика В.П. Макеева (входит в состав Госкорпорации «Роскосмос») представляли Елена Долгополова и Алексей Беломестнов. Пять дней они были полностью погружены в проблемы, которые ждут решений в том числе и от них.

Выработать их требовалось в процессе обучения, слушая и анализируя лекции, делясь опытом, работая над проектами, защищая их. Панельные дискуссии и круглые столы с участием представителей Государственной Думы, Минпромторга России, проектного офиса Федерального кадрового резерва ОПК, Союза молодых инженеров России чередовались с отраслевыми блоками, которые вели ведущие специалисты Госкорпораций «Роскосмос», «Росатом» и «Ростех».

Кроме того, были образовательные блоки, стратегические сессии, военно-тактическое практическое занятие. Каждый день был расписан по минутам. Поэтому было особенно ценно, что жили и учились участники в одном месте — отеле «Планерное» в городе Химки. Всё способствовало достижению главной цели обучения — разработке проектов типового положения по Совету молодых ученых и специалистов, положения Федерального молодёжного кадрового резерва (ФМКР), обмену опытом работы СМС предприятий ОПК.

Одним из важных мероприятий «Школы лидеров Советов молодых учёных и специалистов организаций ОПК» стал круглый стол на тему «Роль молодежного кадрового резерва ОПК в решении задач развития оборонного комплекса», который состоялся в рамках деловой программы VII Международного военно-технического форума «Армия-2021». На нём с участием представителей Госкорпораций «Роскосмос», «Росатом» и «Ростех», руководителей ряда Департаментов Минпромторга России и проектного офиса Федерального кадрового резерва ОПК шёл разговор о формировании и развитии федерального молодёжного кадрового резерва, трудоустройстве и заработной плате молодых специалистов, популяризации Советов молодых учёных и специалистов.

Итогом учёбы стали проекты, разработанные слушателями школы. Но, как рассказали Алексей Беломестнов и Елена Долгополова, Школа закончилась, а работа продолжается. Перед разъехавшимися по своим предприятиям и городам молодыми лидерами стоит задача уже в этом сентябре завершить проекты, которые будут обобщены и помогут в работе по созданию Положений о Федеральном молодёжном кадровом резерве и Совете молодых ученых и специалистов организаций оборонно-промышленного комплекса.

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