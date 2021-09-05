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#НПО Энергомаш#КБХА#Президент РФ05.09.2021 23:10

Благодарность от Президента РФ КХБА

Губернатор Воронежской области Александр Гусев провел рабочую встречу с директором Конструкторского бюро химавтоматики (входит в интегрированную структуру ракетного двигателестроения, возглавляемую НПО Энергомаш Госкорпорации «Роскосмос») Сергеем Ковалевым, на которой вручил руководителю предприятия благодарность Президента Российской Федерации.

Почетной государственной награды Сергей Ковалев удостоен за заслуги в развитии ракетно-космической промышленности и многолетнюю добросовестную работу. Вместе с руководителем высоких наград от Президента РФ также удостоена целая группа работников предприятия. Их вручение пройдет в октябре на торжественном собрании коллектива по случаю 80-летия образования КБХА.

Сергей Викторович Ковалев после окончания Воронежского государственного университета с 1997 по 2018 год прошел путь от экономиста по планированию до директора по экономике и финансам на Воронежском механическом заводе, в 2018-2019 годах руководил родным заводом, а с 2019 года возглавил объединенный трудовой коллектив, созданный на базе двух родственных предприятий — КБХА и ВМЗ.

За годы работы в отрасли С.В. Ковалев успешно защитил диссертацию с присвоением ученой степени кандидата технических наук и был удостоен ряда наград за профессиональную деятельность, в числе которых Знак Федерального космического агентства «За обеспечение космических стартов» и медаль «За трудовую доблесть».

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