XVI Паралимпийские летние игры: Сергей Малышев – бронзовый призёр в соревнованиях по пулевой стрельбе

Source: Russia Ministry of Sport

Сегодня, 4 сентября, на XVI Паралимпийских летних играх в Токио (Япония) россиянин Сергей Малышев выиграл бронзовую медаль в соревнованиях по пулевой стрельбе из малокалиберного пистолета с 50 м в категории Р4 среди спортсменов с поражением опорно-двигательного аппарата.

45-летний Сергей Малышев – заслуженный мастер спорта России, двукратный серебряный призёр Паралимпийских игр, чемпион мира и Европы по пулевой стрельбе спорта лиц с поражением ОДА. Сергей родился в Балашове Саратовской области и в составе паралимпийской сборной страны выступает за родной регион. Тренируется в Саратовском областном центре спортивной подготовки.

XVI Паралимпийские летние игры завершатся 5 сентября. В соревнованиях принимают участие 4400 спортсменов. Разыгрывается 539 комплектов наград в 22 видах спорта.

Российские паралимпийцы, завоевавшие 203 лицензии, выступают в 19 видах спорта. В состав российской делегации входят 434 человека, в том числе 243 спортсмена.

Наши спортсмены впервые принимают участие на Паралимпийских играх в соревнованиях по бадминтону, бочча, голболу, гребле на байдарках и каноэ, триатлону, тхэквондо и волейболу сидя среди женских команд.

Министерство спорта Российской Федерации поздравляет Сергея Малышева, тренерский штаб и Паралимпийский комитет России с «бронзой» Игр в Токио и желает новых ярких побед!

Фото: Lisi Niesner / Reuters

Пресс-служба Минспорта России

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