Source: Russia Federal Space

#ГРЦ Макеева04.09.2021 14:02

Посвятили в студенты

В Южно-Уральском государственном университете прошли праздничные мероприятия, посвященные Дню знаний. После дистанционного доклада ректора А.Л. Шестакова в аудиториях институтов и высших школ состоялось торжественное вручение студенческих билетов первокурсникам-2021

По поручению заведующего кафедрой «Летательные аппараты» генерального директора, генерального конструктора Государственного ракетного центра имени академика В.П. Макеева (входит в состав Госкорпорации «Роскосмос»), академика РАН Владимира Дегтяря, студентов поздравили заместитель генерального директора по персоналу — начальник кадровой службы ГРЦ Ирина Готман и главный ученый секретарь Сергей Калашников.

Вручая студенческие билеты, они пожелали ребятам настойчивости, упорства, веры в себя и выразили уверенность в том, что сегодняшние первокурсники через несколько лет придут на работу в Государственный ракетный центр уже дипломированными специалистами.

У ГРЦ и ЮУрГУ богатый опыт творческого содружества по вопросам подготовки научных и инженерных кадров, формированию нового поколения специалистов, которые будут результативно вливаться в профессию, демонстрируя широкий спектр необходимых компетенций, свои лидерские качества. А это — залог успешного развития предприятия и отрасли в целом.

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