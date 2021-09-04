Source: Russia Federal Space

#Красмаш04.09.2021 06:40

Подведены итоги Спартакиады Красмаша к 75-летию Победы

Вручение кубков и дипломов состоялось в Федерации профсоюзов Красноярского края, которая выступает организатором спортивного мероприятия. Церемонию награждения победителей провел председатель ФПКК Олег Исянов.

Спартакиада стартовала в 2020 году, будучи приуроченной к 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

«Традиционно общие итоги участия отдельных предприятий и объединений работников целых отраслей в различных дисциплинах (волейбол, мини-футбол, гиревой спорт, дартс, шахматы, плавание, настольный теннис, легкоатлетический кросс) подводятся в конце года, но пандемия коронавируса помешала в полной мере осуществить задуманное, — прокомментировал председатель профкома Красноярского машиностроительного завода (входит в Госкорпорацию „Роскосмос“) Геннадий Белобровка. — Часть соревнований в соответствии с ограничительными мерами пришлось перенести на более поздние сроки, а некоторые даже отменить, например, состязания по боулингу, которые обычно проходили в ноябре и были завершающими в турнирной таблице.В результате Спартакиада растянулась почти на два года, но это не помешало нашим спортсменам показать достойный результат — предприятие в своей группе заняло третье место, пропустив вперед только работников автодорожной и железнодорожной отраслей. Поздравляю красмашевцев с этим достижением и благодарю тех работников, которые всегда откликаются на наши просьбы войти в состав заводской команды и поддержать спортивную честь предприятия!»

Добавим, что Красноярский машиностроительный завод на протяжении нескольких лет уверенно входит в тройку лидеров Спартакиады, а наивысшая ступенька пьедестала, на которую доводилось подниматься нашим спортсменам — вторая.

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