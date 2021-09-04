Source: Russia Federal Space

#Роскосмос05.09.2021 00:00

День работников нефтяной и газовой промышленности

Сегодня, 5 сентября 2021 года, отмечается День работников нефтяной и газовой промышленности. Данный праздник был учреждён в ознаменование успешного освоения нефтегазового потенциала Западной Сибири.

Нефтегазовый комплекс Российской Федерации по праву считается одной из базовых, ключевых отраслей экономики. Он играет важную роль в укреплении энергетического, индустриального, экспортного потенциала страны, в развитии территорий, повышении качества жизни людей.

Госкорпорация «Роскосмос», ее дочерние организации и предприятия нефтегазовой отрасли давно и плодотворно сотрудничают. В частности, поставляют качественное, высокотехнологичное оборудование в интересах российской нефтегазовой отрасли, ведут космический мониторинг опасных производственных объектов и многое другое.

Поздравляем коллег и партнеров с праздником!

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