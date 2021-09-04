«Газпром» и Иркутская область подписали пятилетнюю программу развития газоснабжения и газификации региона

Source: Gazprom in Russian

Релиз

4 сентября 2021, 09:05

Сегодня «Газпром» и Иркутская область подписали программу развития газоснабжения и газификации региона на период 2021–2025 годов.

Согласно документу, инвестиции Группы «Газпром», в том числе компании «Газпром газификация» (единый оператор газификации), предусмотрены в объеме 20,6 млрд руб.

Планируется завершить строительство газопровода от Ковыктинского месторождения до п. Жигалово, включая газораспределительную станцию, проложить 158 км межпоселковых газопроводов и 306 км внутрипоселковых сетей.

В результате природный газ впервые придет в п. Жигалово и еще 19 населенных пунктов Жигаловского района: д. Балахня, д. Воробьева, д. Головновка, п. Грехова, с. Дальняя Закора, с. Знаменка, д. Игжиновка, с. Качень, д. Константиновка, д. Кузнецовка, д. Нижняя Слобода, д. Орловка, с. Петрово, д. Пономарева, с. Рудовка, с. Тутура, с. Усть-Илга, с. Чикан, д. Якимовка. Возможность подключения к газу получат 3,6 тыс. квартир и домовладений и 13 котельных.

Администрация региона обеспечит перевод на газ котельных и окажет содействие в подключении к газу бытовых потребителей.

Справка

Сотрудничество «Газпрома» и Иркутской области имеет стратегический характер. Компания ведет в регионе масштабную работу по обустройству Иркутского центра газодобычи на базе Ковыктинского месторождения.

Между «Газпромом» и Правительством области действуют соглашения о сотрудничестве и о расширении использования природного газа в качестве моторного топлива, а также Договор о газификации. Подписана дорожная карта по расширению использования высокотехнологичной продукции организаций Иркутской области, в том числе импортозамещающей, в интересах «Газпрома».

В 2007–2009 годах «Газпром» построил магистральный газопровод к г. Братску, межпоселковые газопроводы «ГРС „Осиновка“ — п. Зяба» и «ГРС „Осиновка“ — п. Гидростроитель».

В рамках программы «Газпром — детям» на территории области построены многофункциональные спортивные площадки. Кроме того, в г. Иркутске компанией возведен современный водноспортивный комплекс.

Управление информации ПАО «Газпром»

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