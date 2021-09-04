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#Роскосмос#ЦЭНКИ#Космодромы#Байконур04.09.2021 22:07

В Байконуре продолжается акция «МЫ ВМЕСТЕ!»

В рамках проведения Всероссийской акции «МЫ ВМЕСТЕ!» волонтеры клубного объединения «Звездный кампус» Центра поддержки молодежных инициатив «Будущее Байконура» продолжают оказывать содействие и действенную помощь медицинским работникам, осуществляя доставку бесплатных лекарств для амбулаторных больных COVID-19.

Добровольцами совместно с медиками города Байконура уже давно выработаны универсальные алгоритмы передачи рецептурных и льготных лекарственных препаратов тем, кто находится на самоизоляции или карантине.

С 27 июля по 31 августа 2021 года силами волонтеров лекарственные препараты были доставлены по 134 адресам пациентам, находящимся на амбулаторном лечении. Доставку лекарств осуществляют исключительно добровольцы старше 18 лет. Способ передачи лекарственных средств адресату — бесконтактный с соблюдением всех мер безопасности. Также волонтеры продолжают оказывать посильную помощь одиноко проживающим пенсионерам, оказавшимся в период пандемии и ограничительных мер в трудных жизненных обстоятельствах.

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