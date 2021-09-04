Source: Russia Federal Space

#Роскосмос#Пилотируемая космонавтика#Набор 2018#Блоги04.09.2021 17:30

Впечатления от «Выхода»

Процесс шлюзования — это определенная последовательность операций для обеспечения возможности открытия выходного люка, через который космонавты в скафандрах выходят в открытый космос. Перечень операций шлюзования включает в себя проверки герметичности скафандров, люка, отделяющего внутренний объем станции от шлюзового отсека, подготовку организма и среды к условиям абсолютно пониженного давления, которое будет в скафандре на протяжении всего выхода в открытый космос.

Космонавт-испытатель отряда Роскосмоса Константин Борисов поделился первыми впечатлениями от тренажера «Выход-2» в блоге «Жизнь космонавта».

«Тренировка начинается с медосмотра, надевания медпояса, нательного белья и костюма водяного охлаждения. Далее проходим в зал и приступаем к первому практическому занятию. Сразу учимся работать в команде — «входим» в скафандр «Орлан-МКС» по очереди, помогая друг другу. При помощи лестницы поднимаешься по ступеням, опускаешь ноги внутрь скафандра и садишься на обрез проема. Затем подстыковываешь коммуникации и проверяешь связь. После получения подтверждения инструктора залезаем внутрь — направляем руки в рукава и мягко соскальзываем вперед. Первое, на что обращаешь внимание — обзорность и ощущения в пальцах рук. Внутри комфортно, тесноты нет, перчатки удобные. Теперь при помощи специальной петли подтягиваешь крышку ранца и герметизируешь при помощи рычага.

После герметизации начинается увеличение давления, которое быстро вырастает до +0,4 атмосферы — аналогично погружению в воду на глубину 4 метра. Рядом с носом расположена «чесалка», на которую можно опереть нос, чтобы «продуть уши». Теперь учимся управлять пультом, находящимся на груди. Пульт смещен относительно центра, и им удобнее управлять правой рукой. На предплечье левой руки висит зеркало, при помощи которого видно, что делает правая — все наизнанку, поэтому надо привыкнуть. Зато наглядно понятно, что означают слова «олпет» и «долох», написанные рядом с рычагами.

Надутый до +0,4 атм. скафандр становится более жестким, и каждое сжатие пальцев похоже на работу с эспандером — подержи что-то дольше минуты, и рука начинает ныть от усталости. Движения рук в стороны вынуждают применять значительную силу. Однако движения рук вперед-назад, вовлекающие вращение рукава в плечевом шарнире, даются проще. Самое непростое упражнение — отстыковка и пристыковка бортовой колодки на правом боку скафандра, в районе живота. Правой рукой нужно научиться попадать в направляющие и закрывать замок. После нескольких попыток найти удобную траекторию движения все же получается, но для формирования надежного навыка нужно еще тренироваться».

Тренажер «Выход-2» введен в эксплуатацию в 2002 году. В его состав входят два тренажерных скафандра типа «Орлан», устройство, обеспечивающее их обезвешивание и перемещение в рабочей зоне за счет мышечных усилий космонавтов, макеты шлюзовых отсеков, вычислительная система, наземная система обеспечения жизнедеятельности, система моделирования светотеневой обстановки, а также системы связи, телевизионного и медицинского контроля.

Тренажер позволяет осуществлять обучение космонавтов на всех этапах подготовки по следующим задачам:

Изучение устройства, конструкции и компоновки скафандров для внекорабельной деятельности типа «Орлан»;

подготовка скафандра к использованию, его техническое обслуживание и ремонт;

работа в скафандре, управление его системами в штатных режимах и в нештатных ситуациях;

управление комплексом средств шлюзования при выполнении операций в шлюзовых отсеках в соответствии с требуемыми циклограммами работ.

За новыми публикациями космонавтов набора 2018 года вы можете следить в разделе «Космические блоги» сайта Госкорпорации «Роскосмос», а также на официальных страницах в социальных сетях: ВКонтакте, Facebook и Instagram.

MIL OSI