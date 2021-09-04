Видеообращение к участникам Дрезденского оперного бала в Санкт-Петербурге

Source: President of Russia – Kremlin

В.Путин: Уважаемые гости!

Дамы и господа!

Рад приветствовать вас на открытии Дрезденского оперного бала, который уже второй раз проходит в Санкт-Петербурге, в этом году – в парадных интерьерах Екатерининского дворца, которые придают особую торжественность сегодняшнему празднику. Он приурочен к знаменательной дате – 60-летию побратимских отношений между Санкт-Петербургом и Дрезденом.

Мы дорожим такими многолетними, крепкими связями с нашими немецкими друзьями, ценим опыт взаимодействия в самых разных областях. И конечно, культуре, проектам в гуманитарной сфере принадлежит здесь важнейшая роль, как и самим городам – Санкт-Петербургу и Дрездену, которые являются крупнейшими культурными центрами Европы и мира.

Мы знаем, что в Мариинском театре ставил свои премьерные оперы Рихард Вагнер, судьба которого тесно связана с Дрезденом, а в этом замечательном немецком городе жили и создавали свои произведения Шостакович и Достоевский.

Хочу сердечно поблагодарить Ханса-Йоахима Фрая, основателя Дрезденского оперного бала, за искреннюю любовь к России и за организацию этого прекрасного праздника, где торжествуют искусство и традиции, дружба и доверие.

Эту чудесную атмосферу создают все участники и гости бала – и конечно, ведущие российские и зарубежные исполнители оперы и балета, классической и популярной музыки, джазовые музыканты мировой величины, известные артисты и деятели искусства.

Желаю вам ярких, незабываемых впечатлений! Уверен, что Дрезденский бал в Санкт-Петербурге откроет перспективы для новых совместных проектов и будет способствовать приумножению дружеских связей, объединяющих народы наших стран.

Всего вам самого доброго!

MIL OSI