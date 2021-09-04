Source: Russia Federal Space

#Московский Планетарий#Астрономия04.09.2021 10:55

Астрономический прогноз на сентябрь 2021 года

По информации Московского планетария, сентябрь — месяц начала осени. 22 сентября 2021 года в 22:21 мск в Северном полушарии планеты наступит астрономическая осень. Осеннее равноденствие уравнивает продолжительность дня и ночи на всей Земле.

Сентябрь — месяц Нептуна! Исполняется 175 лет со дня открытия восьмой планеты. 23 сентября 1846 года, по расчетам Урбена Леверье, астроном Иоганн Галле обнаружил Нептун на небе. 14 сентября 2021 года Нептун проходит точку противостояния с Солнцем — сентябрь наилучшее время для наблюдения «юбиляра» в телескоп.

АСТРОНОМИЧЕСКИЙ НЕБЕСНЫЙ КАЛЕНДАРЬ НА СЕНТЯБРЬ 2021 ГОДА

У Луны указана фаза Ф (0,0±): Ф = 0,00(новолуние), Ф = 0,50+(первая четверть), 1,00(полнолуние), Ф = 0,50-(последняя четверть); у светил — их звездная величина (±0,0m)

3 сентября — Луна (Ф= 0,17-) проходит в 3° южнее Поллукса (07:00)

4 сентября — Луна (Ф= 0,09-) проходит севернее звездного скопления Ясли (М44)

5 сентября — Венера (-4,1m) проходит в 1,6° севернее Спики (22:00)

6 сентября — Луна (Ф= 0,02-) проходит севернее Регула (02:00)

6 сентября — Меркурий в афелии

7 сентября — новолуние (Ф= 0,00) (03:52)

7 сентября — Луна (Ф= 0,01+) проходит в 3,8° севернее Марса (22:00)

9 сентября — Луна (Ф= 0,05+) проходит в 5,9° севернее Меркурия (03:00)

9 сентября — Луна (Ф= 0,09+) проходит в 5,4° севернее Спики (23:00)

10 сентября — Луна (Ф=0,13) проходит в 4° севернее Венеры (-4,1m) (07:00)

11 сентября — Луна (Ф= 0,23+) в перигее (видимый диаметр 32’26’’), расстояние от Земли 368463 км, (13:07)

13 сентября — Луна (Ф= 0,4+) проходит в 4° севернее Антареса (+1,1m) (05:00)

13 сентября — Луна в фазе первой четверти (Ф= 0,50+) (23:41)

14 сентября — Меркурий в максимальной восточной (вечерней) элонгации 27° (07:00)

14 сентября — Нептун (+7,8m) в противостоянии с Солнцем* (12:12)

16 сентября — Луна (Ф=0,73+) проходит в 2° южнее Плутона (08:00)

17 сентября — Луна (Ф=0,83+) проходит в 4° южнее Сатурна (+0,4m) (07:00)

18 сентября — Луна (Ф=0,92+) проходит в 4° южнее Юпитера (-2,8m) (12:00)

20 сентября — Луна (Ф= 0,99+) проходит в 4° южнее Нептуна (+7,8m) (14:00)

21 сентября — полнолуние (Ф= 1,00) (02:55)

22 сентября — Меркурий проходит в 1,4° южнее Спики (06:00)

22 сентября — Осеннее равноденствие 22:21

24 сентября — Луна (Ф= 0,87-) проходит в 1° южнее Урана (+5,7m) (20:00)

25 сентября — Луна (Ф= 0,78-) проходит южнее рассеянного звездного скопления Плеяды (М45)

27 сентября — Луна (Ф= 0,70-) в апогее (видимый диаметр 29’32’’), расстояние от Земли 404639 км (00:45)

26 сентября — Луна (Ф= 0,67-) проходит севернее Альдебарана (+0,9m)

27 сентября — Меркурий в стоянии с переходом от прямого движения к попятному (04:00)

29 сентября — Луна (Ф= 0,50-) в фазе последней четверти (04:58)

30 сентября — Луна (Ф= 0,47-) проходит в 3° южнее Поллукса (+1,2m) (15:00)

ЗВЕЗДНОЕ НЕБО СЕНТЯБРЯ

Высоко в западной и юго-западной областях неба легко заметить три звезды, образующие летне-осенний треугольник. Самая яркая из них — Вега (α созвездия Лира), левее виден Денеб (α созвездия Лебедь), а ниже, у горизонта, расположилась звезда Альтаир (α созвездия Орел).

Левее Альтаира небольшое созвездие Дельфин, похожее на маленький ромбик с «ручкой», направленной вниз. Правее Веги созвездия Геркулес и Северная Корона. Ниже раскинулись созвездия Змееносец и Змея. Над Геркулесом выделяется небольшая трапеция из четырех звезд среднего блеска, называемая Головой Дракона, так как служит началом созвездия Дракон.

Практически над головой, около зенита, расположилось созвездие Цефей. Рядом с ним Кассиопея, от которой ниспадают на северо-восток, восток звёзды Персея.

С северной стороны невысоко над горизонтом расположено созвездие Большая Медведица, а над ним — созвездие Малая Медведица. На северо-западе, севере легко найти Ковш Большой Медведицы, ручка которого указывает на звезду Арктур (α Волопаса). Само созвездие Волопас видно на западе, северо-западе и Волопас заходит за горизонт. Левее него можно заметить небольшое полукружие звёзд, образующих созвездие Северная Корона.

На северо-востоке, востоке уже поднялись над горизонтом звёзды созвездия Возничий, самая яркая из которых — ярко-жёлтая Капелла. Правее и ниже Капеллы уже виден ярко-оранжевый Альдебаран (α Тельца), рядом с которым расположен астеризм рассеянного звёздного скопления Гиады, а немного выше заметен крохотный ковшик из 6 звёзд, видимых невооружённым глазом. Это рассеянное звёздное скопление Плеяды. Вблизи северо-восточной части горизонта — созвездие Близнецы с яркими звездами Кастором (α Близнецов) и Поллуксом (β Близнецов).

Поздним вечером высоко на юго-востоке видно созвездие Пегас, три яркие звезды которого, вместе со звездой Альферац (α Андромеды), образуют большой четырехугольник, часто называемый «Квадратом Пегаса». Влево от него протянулось созвездие Андромеда, под которым расположились созвездия Треугольник и Овен. Левее и ниже Большого Квадрата протянулось созвездие Рыб, а правее и ниже него видно созвездие Водолей. На юго-западе поднимается созвездие Козерог. В юго-восточной стороне неба, под Андромедой, низко у горизонта находится созвездие Кит.

Сентябрь очень удобный месяц для наблюдателей северного полушария. Особенно красив Млечный Путь, протянувшийся прямо через зенит, с юго-запада на северо-восток. Он проходит через созвездия Стрелец, Щит, Орел, Лебедь, Ящерица, Цефей, Кассиопея, Персей, Возничий и Телец

СОЛНЦЕ

Солнце движется по созвездию Лев до 17 сентября, а затем переходит в созвездие Дева и остается в нем до конца месяца. Склонение дневного светила уменьшается с каждым днем все быстрее, достигая максимума к осеннему равноденствию 22 сентября, вследствие чего также быстро увеличивается продолжительность ночи.

Осеннее равноденствие уравнивает продолжительность дня и ночи на всей Земле. После перехода Солнца в Южное полушарие небесной сферы ночь в Северном полушарии Земли становится длиннее дня, наступает астрономическая осень, а в Южном полушарии Земли — ночи становятся короче, там наступает астрономическая весна.

Долгота дня на широте Москвы в начале сентября составляет 13 часов 50 минут, а в конце — 11 часов 38 минут и продолжает быстро уменьшаться. Полуденная высота Солнца на широте Москвы уменьшится за месяц на 11 градусов (с 43 до 32 градуса). Сентябрь один из благоприятных месяцев для наблюдений дневного светила.

Нужно помнить, что визуальное изучение Солнца в телескоп или другие оптические приборы нужно проводить с применением фильтра.

ЛУНА И ПЛАНЕТЫ

ФАЗЫ ЛУНЫ В СЕНТЯБРЕ 2021 ГОДА:

7 сентября — новолуние (Ф= 0,00) (03:52)

11 сентября — Луна (Ф= 0,23+) в перигее, расстояние от Земли 368463 км (13:07)

13 сентября — Луна в фазе первой четверти (Ф= 0,50+) (23:41)

21 сентября — полнолуние (Ф= 1,00) (02:55)

27 сентября — Луна (Ф= 0,70-) в апогее, расстояние от Земли 404639 км (00:45)

29 сентября — Луна (Ф= 0,50-) в фазе последней четверти (04:58)

ВИДИМОСТЬ ЛУНЫ В СЕНТЯБРЕ 2021 ГОДА:

1-6 — утром

9-15 — вечером

16-28 — ночью

29-30 — после полуночи

СБЛИЖЕНИЯ ЛУНЫ С ПЛАНЕТАМИ И ЯРКИМИ ЗВЕЗДАМИ:

3 сентября — Луна (Ф= 0,17-) проходит в 3° южнее Поллукса (07:00)

4 сентября — Луна (Ф= 0,09-) проходит севернее звездного скопления Ясли (М44)

5 сентября — Луна (Ф= 0,02-) проходит севернее Регула

7 сентября — Луна (Ф= 0,01+) проходит в 3,8° севернее Марса (22:00)

9 сентября — Луна (Ф= 0,05+) проходит в 5,9° севернее Меркурия (03:00)

9 сентября — Луна (Ф= 0,09+) проходит в 5,4° севернее Спики (23:00)

10 сентября — Луна (Ф=0,13) проходит в 4° севернее Венеры (-4,1m) (07:00)

13 сентября — Луна (Ф= 0,4+) проходит в 4° севернее Антареса (+1,1m) (05:00)

16 сентября — Луна (Ф=0,73+) проходит в 2° южнее Плутона (08:00)

17 сентября — Луна (Ф=0,83+) проходит в 4° южнее Сатурна (+0,4m) (07:00)

18 сентября — Луна (Ф=0,92+) проходит в 4° южнее Юпитера (-2,8m) (12:00)

20 сентября — Луна (Ф= 0,99+) проходит в 4° южнее Нептуна (+7,8m) (15:00)

24 сентября — Луна (Ф= 0,87-) проходит в 1° южнее Урана (+5,7m) (20:00)

25 сентября — Луна (Ф= 0,78-) проходит южнее рассеянного звездного скопления Плеяды (М45)

26 сентября — Луна (Ф= 0,67-) проходит севернее Альдебарана (+0,9m)

30 сентября — Луна (Ф= 0,47-) проходит в 3° южнее Поллукса (+1,2m) (15:00)

ПЛАНЕТЫ В СЕНТЯБРЕ 2021 ГОДА:

6 сентября — Меркурий в афелии

7 сентября — Луна (Ф= 0,01+) проходит в 3,8° севернее Марса (22:00)

9 сентября — Луна (Ф= 0,05+) проходит в 5,9° севернее Меркурия (03:00)

10 сентября — Луна (Ф=0,13) проходит в 4° севернее Венеры (-4,1m) (07:00)

14 сентября — Меркурий в максимальной восточной (вечерней) элонгации 27° (07:00)

14 сентября — Нептун (+7,8m) в противостоянии с Солнцем* (12:12)

17 сентября — Луна (Ф=0,83+) проходит в 4,2° южнее Сатурна (+0,4m) (07:00)

18 сентября — Луна (Ф=0,92+) проходит в 4,5° южнее Юпитера (-2,8m) (12:00)

20 сентября — Луна (Ф= 0,99+) проходит в 4° южнее Нептуна (+7,8m) (15:00)

22 сентября — Меркурий проходит в 1,4° южнее Спики (06:00)

24 сентября — Луна (Ф= 0,87-) проходит в 1° южнее Урана (+5,7m) (20:00)

27 сентября — Меркурий в стоянии с переходом от прямого движения к попятному (04:00)

ВИДИМОСТЬ ПЛАНЕТ В СЕНТЯБРЕ 2021 ГОДА:

Сентябрь 2021 года — наилучшее время для наблюдения Сатурна и Юпитера и Нептуна.Сатурн (2.08) и Юпитер (20.08) в августе прошли противостояние и прекрасно наблюдаются всю ночь. Нептун окажется в противостоянии 14 сентября.

Моменты противостояния являются наилучшими для наблюдения внешних планет (от Марса до Нептуна) и астероидов, поскольку в это время планета находится на минимальном расстоянии до Земли и ее диск полностью освещен Солнцем.

Меркурий перемещается в одном направлении с Солнцем по созвездию Дева, 27 сентября меняя движение на попятное. Планета наблюдается на вечернем небе, постепенно увеличивая угловое расстояние от дневного светила до момента максимальной вечерней элонгации 14 сентября. Видимый диаметр Меркурия за месяц увеличивается от 6 до 9 секунд дуги, а блеск быстрой планеты уменьшается в течение описываемого периода от 0m до +1m. Фаза Меркурия изменяется от 0,75 до 0,25. Это означает, что при наблюдении в телескоп Меркурий будет иметь вид овала, переходящего в полудиск, а затем — в серп.

Венера движется в одном направлении с Солнцем по созвездию Дева, 18 сентября переходя в созвездие Весы. Планета наблюдается на вечернем небе, увеличивая угловое расстояние от центрального светила от 40 до 45 градусов. Видимый диаметр Венеры увеличивается от 15″ до 19″, а фаза уменьшается от 0,74 до 0,62 при блеске ярче −4m. 10 сентября близ Венеры пройдет Луна. В телескоп наблюдается небольшой яркий овал без деталей.

Марс перемещается в одном направлении с Солнцем по созвездию Лев, 5 сентября переходя в созвездие Дева. Планета в начале сентябре заканчивает свою вечернюю видимость. Блеск Марса придерживается значения +1,8m, а видимый диаметр составляет менее 4 секунд дуги. В телескоп наблюдается крохотный диск практически без деталей.

Юпитер перемещается попятно по созвездию Козерог. Газовый гигант имеет ночную видимость, наблюдаясь невысоко над горизонтом в южной стороне неба. Угловой диаметр самой большой планеты Солнечной системы уменьшается от 49″ до 46″ при блеске более −2,5m. Диск планеты различим даже в бинокль, а в небольшой телескоп на поверхности Юпитера видны полосы и другие детали. Четыре больших спутника видны уже в бинокль, а в телескоп в условиях хорошей видимости можно наблюдать тени от спутников на диске планеты, а также различные конфигурации спутников.

Сатурн перемещается попятно по созвездию Козерог. Окольцованная планета имеет ночную видимость, и видна невысоко над горизонтом в южной стороне неба. Блеск планеты снижается до +0,5m при видимом диаметре около 18″. В небольшой телескоп можно наблюдать кольцо и спутник Титан, а также другие наиболее яркие спутники. Видимый наклон колец Сатурна составляет 19 градусов.

Уран (6m, 3,5″) имеет попятное движение, перемещаясь по созвездию Овен, южнее звезды альфа этого созвездия. Планета находится на ночном небе, и может быть найдена при помощи бинокля. Разглядеть диск Урана поможет телескоп от 80 мм в диаметре с увеличением более 80 крат и прозрачное небо. Блеск спутников Урана слабее 13m и в телескоп не видны.

Нептун (8m, 2,4″) имеет попятное движение, перемещаясь по созвездию Водолей, левее звезды фи Aqr (4,2m). Планета находится на ночном небе, а 14 сентября вступает в противостояние с Солнцем. Для поисков самой далекой планеты Солнечной системы понадобится бинокль и звездные карты. Спутники Нептуна имеют блеск слабее +13m (звездной величины) и в телескоп не видны.

ПРОТИВОСТОЯНИЕ НЕПТУНА 14 СЕНТЯБРЯ 2021 ГОДА

14 сентября 2021 года в 12:12 мск ледяной гигант Нептун вступает в противостояние Солнцу. Это означает, что в данный момент наступят наилучшие условия видимости планеты, так как расстояние от Земли наименьшее, а, следовательно, видимый размер Нептуна на небе будет наибольший в году. Дистанция от Земли до Нептуна в момент противостояния составит 4,32 млрд. км, что почти в 29 раз дальше расстояния от Земли до Солнца.

Период наилучших наблюдений Нептуна начинается в период попятного движения планеты с началом астрономических сумерек в средних широтах и продлится до 1 декабря 2021 года, когда планета вновь возвратится к прямому движению по небу. Наиболее благоприятным периодом для наблюдений Нептуна будет месяц до и после дня противостояния — с середины августа и до середины октября 2021 года.

Нептун в 2021 году движется недалеко от границы созвездий Водолей и Рыбы. Яркость планеты на земном небе в дни противостояния составит +7,8m звездной величины. Планета видна на протяжении всего темного времени суток, кульминируя над югом около местной полуночи.Из Москвы в ночь противостояния с 14 на 15 сентября 2021 года Нептун будет виден с заката и до рассвета (с 19 часов вечера и до 6 утра) постепенно поднимаясь к полуночи на высоту почти 30 ° над южным горизонтом. В 6 часов утра Нептун скроется под горизонт. Наблюдается Нептун только в телескоп и при ясной погоде.

НАБЛЮДЕНИЕ НЕПТУНА В ТЕЛЕСКОП

Найти на небе планету с блеском около +8m (звездной величины) можно с помощью сильного бинокля или телескопа. При этом нужно использовать звездный атлас. Различить диск планеты, имеющий видимый диаметр чуть больше 2’’ (2,4 секунды), можно только в достаточно крупный телескоп с увеличением не менее 120 раз при спокойных атмосферных условиях.

У Нептуна известно 14 спутников, но в любительские телескопы они не видны, так как имеют блеск слабее 13m. В настоящее время планета движется по созвездию Водолей, где будет находиться до 2024 года, причем условия наблюдений для Северного полушария будут с каждым годом улучшаться!

ЧТО МОЖНО УВИДЕТЬ В СЕНТЯБРЕ В ТЕЛЕСКОП?

Обладатели телескопа смогут наблюдать в небе:

Двойные звезды: η Персея, γ Андромеды, η Кассиопеи, β Лебедя, δ и ε Лиры;

переменные звезды: β Персея, λ Тельца, β Лиры, η Орла, δ Цефея;

рассеянные звездные скопления: М35 (Близнецы), Плеяды (Телец), Ϧ и χ Персея М24, М39 (Лебедь);

шаровые звездные скопления: М15 (Пегас), М13 (Геркулес);

туманности: М57 (Лира), М27 (Лисичка);

галактики: М31 (Андромеда), М33 (Треугольник), М81 и М82 (Большая Медведица).

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