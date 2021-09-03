XVI Паралимпийские летние игры: Леонид Крылов завоевал «серебро» в гребле на байдарке на дистанции 200 метров

Source: Russia Ministry of Sport

Сегодня, 3 сентября, на XVI Паралимпийских летних играх в Токио (Япония) гребец Леонид Крылов выиграл серебряную медаль в соревнованиях байдарок-одиночек на дистанции 200 метров в категории KL3, в которой представлены спортсмены с поражением опорно-двигательного аппарата.

41-летний Леонид Крылов – заслуженный мастер спорта России, двукратный серебряный и трёхкратный бронзовый призёр чемпионатов мира, победитель и многократный призёр чемпионатов Европы по гребле на байдарках и каноэ спорта лиц с поражением опорно-двигательного аппарата. Руслан родился в Москве. В составе паралимпийской сборной страны представляет Москву и Санкт-Петербург. Тренируется в Cпортивной школе олимпийского резерва «Хлебниково» под руководством Юрия Николаевича Лизунова.

XVI Паралимпийские летние игры завершатся 5 сентября. В соревнованиях принимают участие 4400 спортсменов. Разыгрывается 539 комплектов наград в 22 видах спорта.

Российские паралимпийцы, завоевавшие 203 лицензии, выступают в 19 видах спорта. В состав российской делегации входят 434 человека, в том числе 243 спортсмена.

Министерство спорта Российской Федерации поздравляет Леонида Крылова, тренерский штаб и Паралимпийский комитет России с «серебром» Игр в Токио и желает новых ярких побед!

Пресс-служба Минспорта России

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