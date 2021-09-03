XVI Паралимпийские летние игры в Токио (Япония): российские легкоатлеты выиграли четыре серебряные и одну бронзовую медали

Source: Russia Ministry of Sport

Сегодня, 3 сентября, на XVI Паралимпийских летних играх в Токио (Япония) Александра Могучая завоевала серебряную медаль в прыжках в длину в категории Т46/Т47. Алексей Кузнецов стал вторым в метании копья в классе F54. Бегун Александр Работницкий принёс нашей сборной серебряную награду на дистанции 1500 метров в категории Т20. Александра Ручкина взяла «серебро» в прыжках в длину в категории T20. Елена Горлова стала бронзовым призёром в метании клаба в классе F51.

Министр спорта Российской Федерации Олег Матыцин поздравил российских спортсменов с наградами. «Поздравляю наших легкоатлетов с «серебром» и «бронзой» Игр в Токио! Все они сегодня показали выступление высочайшего класса и добились важного для каждого спортсмена достижения – завоевали паралимпийские награды. Александра Могучая, для которой это четвёртая Паралимпиада в карьере, в финале выдала хорошую серию прыжков. Наша спортсменка продемонстрировала свой лучший результат в сезоне. Она уступила лишь новозеландке, чемпионке Игр в Рио, и выиграла свою первую паралимпийскую медаль в карьере. Алексей Кузнецов, многократный призёр чемпионатов мира, показал сегодня большую волю к победе. В финале в метании копья он установил рекорд России. Девять лет назад на Паралимпиаде в Лондоне наш легкоатлет также был серебряным призёром в этой дисциплине. Александр Работницкий, чемпион мира, выбрал хорошую тактику на финал в беге на 1500 метров. Он завоевал «серебро» в красивой борьбе с сильным соперником из Великобритании на финише. Александра Ручкина, призёр чемпионатов мира и Европы, проявила большое мастерство и выиграла серебряную медаль в серьёзной конкуренции с сильнейшими прыгуньями в длину в мире. Елена Горлова, чемпионка Европы и призёр чемпионата мира, прекрасно выступила в финале соревнований по метанию клаба, показала свой лучший результат в карьере. Поздравляю тренеров национальной команды с успешным выступлением российских легкоатлетов. Желаю нашим спортсменам удачи на Играх в Токио», – сказал Олег Матыцин.

31-летняя Александра Могучая – заслуженный мастер спорта России, серебряный и многократный бронзовый призёр чемпионатов мира, двукратная чемпионка Европы по лёгкой атлетике спорта лиц с поражением опорно-двигательного аппарата. Спортсменка родом из Северодвинска (Архангельская область). В составе паралимпийской сборной страны выступает за Москву. Тренируется в Спортивной школе олимпийского резерва «Воробьёвы горы». Её тренер – Александра Викторовна Антонова.

40-летний Алексей Кузнецов – заслуженный мастер спорта России, серебряный призёр Паралимпийских игр, двукратный чемпион мира, трёхкратный чемпион Европы по лёгкой атлетике спорта лиц с поражением опорно-двигательного аппарата. Родился Алексей в Саранске (Республика Мордовия). В составе паралимпийской сборной страны выступает за Московскую область. Тренируется в Спортивном клубе инвалидов «Лидер» г. Воскресенска под руководством заслуженного тренера России Альберта Константиновича Калинина.

27-летний Александр Работницкий – мастер спорта России международного класса, двукратный чемпион мира и Европы по лёгкой атлетике спорта лиц с интеллектуальными нарушениями. Александр родился в с. Зенкуль Омской области. В составе паралимпийской сборной страны представляет родной регион. Тренируется в Омском центре паралимпийской и сурдлимпийской подготовки под руководством заслуженного тренера России Андрея Евгеньевича Хмелёва и тренера Ирины Сергеевны Хмелевой.

24-летняя Александра Ручкина – мастер спорта России международного класса, серебряный призёр чемпионатов мира и Европы по лёгкой атлетике спорта лиц с интеллектуальными нарушениями. Родилась в Калининграде и в составе паралимпийской сборной страны представляет Калининградскую область. Тренируется в Спортивно-адаптивной школе по паралимпийским и сурдлимпийским видам спорта Калининграда под руководством заслуженного тренера России Александра Анатольевича Григорьева.

40-летняя Елена Горлова – мастер спорта России международного класса, бронзовый призёр чемпионата мира по лёгкой атлетике спорта лиц с поражением опорно-двигательного аппарата. Елена родилась в Ташкенте. В составе паралимпийской сборной России выступает за Москву. Тренируется в Физкультурно-спортивном объединении «Юность Москвы» под руководством Владимира Анатольевича Головинского.

XVI Паралимпийские летние игры завершатся 5 сентября. В соревнованиях принимают участие 4400 спортсменов. Разыгрывается 539 комплектов наград в 22 видах спорта.

Российские паралимпийцы, завоевавшие 203 лицензии, выступают в 19 видах спорта. В состав российской делегации входят 434 человека, в том числе 243 спортсмена.

Наши спортсмены впервые принимают участие на Паралимпийских играх в соревнованиях по бадминтону, бочча, голболу, гребле на байдарках и каноэ, триатлону, тхэквондо и волейболу сидя среди женских команд.

Министерство спорта Российской Федерации поздравляет Александру Могучую, Алексея Кузнецова, Александра Работницкого, Александру Ручкину и Елену Горлову с завоеванием медалей на Играх в Токио, а также тренерский штаб и Паралимпийский комитет России и желает новых ярких побед!

Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Пресс-служба Минспорта России

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