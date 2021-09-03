Церемония вручения государственных наград

Source: President of Russia – Kremlin
В.Путин: Уважаемые товарищи! Дорогие друзья!
Я ещё раз поздравляю вас с наградами. Это тот случай, когда про вас можно сказать – наша служба и опасна, и трудна. Она ещё и благородна, и вы не случайно называетесь спасателями. В самом этом слове заложен весь смысл вашей работы.
Я много раз бывал на тех объектах и в тех ситуациях, в которых вам приходится постоянно работать. Я там бывал: приехал, уехал. А там, непосредственно с людьми… Я знаю, как это непросто – физически, морально, и вам приходится через всё это проходить, из этого состоит ваша жизнь.
Я от имени тех людей, которым вы помогаете, которых вы спасаете, хочу вас искренне поблагодарить за службу, работу. У вас есть свои семьи, дети, близкие люди. Я так понимаю, что по-другому невозможно: приходится всё отключать и думать только о тех, кто ждёт вашей помощи – в данный момент, когда вы работаете.
Знаю, как это бывает сложно, когда сталкиваешься с чужой болью, с людьми, которые страдают. И вы протягиваете им руку помощи и поддержки, подставляете плечо, рискуя иногда собственной жизнью. И к сожалению, так бывает, что люди отдают свою собственную жизнь ради спасения других. Ничего более благородного не существует.
Спасибо вам большое за вашу работу. Желаю вам всего самого хорошего.
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