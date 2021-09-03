Source: Russia Federal Space

#Гонец03.09.2021 12:34

Успешные испытания системы «Гонец» на ледоколе «50 лет Победы»

Успешно завершены испытания системы «Гонец» на борту атомного ледокола «50 лет Победы». С января по август 2021 года судовая станция «Гонец» была установлена на атомоходе, находившемся в автономном плавании в бассейне Северного морского пути. Испытания проводились с целью демонстрации возможностей системы «Гонец» по передаче навигационных сообщений в северных широтах, включая экстремальные, т.к. часть плавания была совершена судном в район Северного полюса.

На протяжении всех восьми месяцев испытаний судовой станции «Гонец» сбоев в работе оборудования зафиксировано не было. Монтажные крепления, корпус и антенно-фидерное устройство терминала полностью сохранили водонепроницаемость и механическую целостность. За время испытаний с борта ледокола было в общей сложности передано 28 717 сообщений, время доставки информации с борта в диспетчерский центр составило от 2 до 27 минут.

Координаты ледокола формировались в автоматическом режиме каждые 10 минут с использованием встроенного в судовую станцию «Гонец» навигационного приемника. Помимо навигационных данных, с борта судна ежедневно поступал журнал тестирования системы «Гонец», фиксировавший ключевые параметры работы судовой станции и канала передачи в целом.

По оценке специалистов, проводивших испытания, система «Гонец» показала себя как надежный инструмент передачи данных в арктических широтах. Сеансы связи успешно проходили при любых погодных условиях и на всех широтных отметках, включая район Северного полюса, что подтверждает потенциал использования системы «Гонец» в Арктическом регионе, включая всю протяженность Северного морского пути.

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