С. Михайлов передал кисеты со сталинградской землей на вечное хранение родным погибших бойцов 321-й Забайкальской дивизии

Source: Russia – Council of the Federation

Порядка 200 человек пришли почтить память погибших воинов-героев на Урок мужества «Забайкальская 321-я стрелковая. Боевой путь».

Представитель в Совете Федерации от законодательного (представительного) органа государственной власти Забайкальского края, член Комитета СФ по науке, образованию и культуре Сергей Михайлов МихайловСергей Петровичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Забайкальского края принял участие в Уроке мужества «Забайкальская 321-я стрелковая. Боевой путь».

Мероприятие, посвящённое подвигу сибирской дивизии, прошло в Чите по инициативе сенатора. В нем также участвовали заместитель председателя правительства Забайкальского края Татьяна Цымпилова, председатель регионального парламента Юрий Кон, родственники и потомки солдат 321-й дивизии.

Сергей Михайлов передал кисеты со сталинградской землей на вечное хранение музею Дома офицеров Забайкальского края, а также родственникам погибших солдат дивизии, привезенную из мест боёв под Сталинградом, хутора Логовский Волгоградской области. «Дорогие ветераны, земляки. Испокон веков повелось на Руси, что для нас главной всегда оставалась память о тех, кто вставал на защиту своей Родины, помня запах родной земли, кто любил свои поля, горы, леса, реки, озера. И сегодня мы продолжаем этот великий урок под названием «Память», — отметил сенатор.

Мы на правильном пути, восстанавливаются памятники, открываются новые, проводятся уроки мужества. И работа по увековечиванию имён героев-забайкальцев, отдавших свою жизнь в годы Великой Отечественной войны, также будет продолжена

Сергей Михайлов также обратился к подрастающему поколению с просьбой задуматься о масштабе потери для всей страны, о важности помнить и чтить павших воинов. «Сейчас мы на правильном пути, восстанавливаются памятники, открываются новые, проводятся уроки мужества. И работа по увековечиванию имён героев-забайкальцев, отдавших свою жизнь в годы Великой Отечественной войны, также будет продолжена», — сказал парламентарий.

Сергей Михайлов

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Сергей Михайлов принял участие в Уроке мужества «Забайкальская 321-я стрелковая. Боевой путь»

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Сергей Михайлов принял участие в Уроке мужества «Забайкальская 321-я стрелковая. Боевой путь»

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Сергей Михайлов передал кисеты со сталинградской землей на вечное хранение родным погибших бойцов 321-й Забайкальской дивизии

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Сенатор напомнил, что 22 июня, в День памяти и скорби, в хуторе Логовский Волгоградской области на месте братской могилы, где была безымянная гранитная плита «Вечная слава героям», установили мемориальные стелы с именами воинов, погибших в ходе боёв на Клетском плацдарме в 1942 г. Более 220 человек из 522 захороненных – забайкальцы. Работы по благоустройству территории были проведены в рамках Всероссийского проекта «Историческая память».

Сергей Михайлов также поблагодарил родственников захороненных бойцов, выступивших с инициативой об увековечивании памяти воинов-героев. С 2019 г. велась активная работа по поиску и восстановлению имён солдат, большая часть которых была родом из Забайкалья. В 1942 г. забайкальцы, прошедшие через всю страну, в составе 321-й стрелковой дивизии более 100 дней защищали плацдарм от немецких захватчиков.

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