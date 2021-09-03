С. Колбин: Сохранение исторической памяти о Великой Победе необходимо, чтобы достойно воспитать подрастающее поколение

Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор принял участие в открытии в Севастополе Третьего Международного кинофестиваля «Дни военно-исторического кино».

Представитель в СФ от законодательного (представительного) органа государственной власти города Севастополя Сергей Колбин КолбинСергей Николаевичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти города Севастополя в ходе поездки в регион принял участие в открытии Третьего Международного кинофестиваля «Дни военно-исторического кино».

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Мероприятие приурочено к 800-летию со дня рождения Александра Невского и 80-летию битвы под Москвой. Церемония открытия состоялась в культурно-выставочном центре Музейного историко-мемориального комплекса «35-я береговая батарея».

В своем выступлении Сергей Колбин поблагодарил коллектив музея за подвижнический труд по сохранению исторической памяти о подвиге защитников Севастополя и возможность для севастопольцев увидеть фильмы из программы фестиваля. Он подчеркнул, что музей признан одним из лучших в России по военно-патриотическому воспитанию молодежи.

Сергей Колбин в ходе поездки в регион принял участие в открытии Третьего Международного кинофестиваля «Дни военно-исторического кино»

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Сергей Колбин в ходе поездки в регион принял участие в открытии Третьего Международного кинофестиваля «Дни военно-исторического кино»

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Сергей Колбин в ходе поездки в регион принял участие в открытии Третьего Международного кинофестиваля «Дни военно-исторического кино»

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Сергей Колбин в ходе поездки в регион принял участие в открытии Третьего Международного кинофестиваля «Дни военно-исторического кино»

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Сенатор также посетил залы музейного комплекса. «Здесь, в казематах 35-й береговой батареи, где оборвались жизни героических защитников Севастополя, хранится память о том, какое мужество проявили наши солдаты и какой ценой далась нашему народу Великая Победа», — сказал Сергей Колбин.

В программе кинофестиваля — более 30 художественных и документальных картин. Мероприятие проходит при поддержке Фонда Президентских грантов, партнерами смотра выступают Министерство культуры РФ, Министерство обороны РФ, министерство культуры Республики Крым, правительство Москвы.

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