С. Березкин принял участие в мемориальных мероприятиях в Ярославле, приуроченных ко Дню солидарности в борьбе с терроризмом

Source: Russia – Council of the Federation

Вместе с руководством Управления МВД РФ по Ярославской области сенатор почтил память сотрудников правоохранительных органов, ценой своих жизней спасавших людей в «горячих» точках.

Представитель в СФ от исполнительного органа государственной власти Ярославской области Сергей Березкин БерезкинСергей Владимировичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Ярославской области в День солидарности в борьбе с терроризмом принял участие в мемориальных мероприятиях, прошедших в регионе.

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Сенатор отметил, что терроризм превратился в одну из опаснейших проблем современности, представляет серьезную угрозу безопасности всего мирового сообщества. И Россия — не исключение. «Необходимо всеми силами противостоять терроризму, в том числе международному, не допустить разрастания этого страшного явления», — подчеркнул Сергей Березкин.

Сергей Березкин в День солидарности в борьбе с терроризмом принял участие в мемориальном мероприятиях, прошедших в регионе

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Сергей Березкин в День солидарности в борьбе с терроризмом принял участие в мемориальном мероприятиях, прошедших в регионе

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Сергей Березкин в День солидарности в борьбе с терроризмом принял участие в мемориальном мероприятиях, прошедших в регионе

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Сергей Березкин в День солидарности в борьбе с терроризмом принял участие в мемориальном мероприятиях, прошедших в регионе

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Сергей Березкин в День солидарности в борьбе с терроризмом принял участие в мемориальном мероприятиях, прошедших в регионе

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Сергей Березкин в День солидарности в борьбе с терроризмом принял участие в мемориальном мероприятиях, прошедших в регионе

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Вместе с руководством Управления Министерства внутренних дел РФ по Ярославской области сенатор почтил память сотрудников правоохранительных органов, ценой своих жизней спасавших людей в различных «горячих» точках, и возложил цветы к монументу.

В этот же день парламентарий провел встречу с представителями кадетских классов и учащимися Ярославского колледжа управления и профессиональных технологий.

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