Source: Russia Federal Space

#Роскосмос#СМИ#ТАСС#РКЦ Прогресс#РКК Энергия#Союз-603.09.2021 07:30

РКЦ «Прогресс» подготовил отчет по «Союзу-6»

Ракетно-космический центр «Прогресс» (г. Самара, входит в состав Госкорпорации «Роскосмос») направил летом отчет по ракете-носителю «Союз-6» в Ракетно-космическую корпорацию «Энергия». Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе РКЦ.

«Научно-технический отчет по «Союзу-6» был представлен в ПАО «РКК „Энергия“ (входит в Роскосмос) в июле 2021 года», — отметили в пресс-службе.

Как уточнили на предприятии, решение о необходимости создания этого носителя будет приниматься Госкорпорацией «Роскосмос».

В мае генеральный директор РКЦ «Прогресс» Дмитрий Баранов сообщил журналистам, что предприятие готовит научно-технический отчет, в котором рассматриваются все аспекты необходимости применения ракеты «Союз-6». До этого он сообщал, что решение о создании ракеты «Союз-6» пока не принято, при этом РКЦ «Прогресс» считает ее излишней.

Источник: ТАСС2 сентября 2021 года, 01:10

MIL OSI