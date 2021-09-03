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#НПО Энергомаш#Протон-ПМ#Иван Краснов03.09.2021 20:14

Протон-ПМ стал Почётным членом Пермской ТПП

Решением Правления Пермской торгово-промышленной палаты компании «Протон-ПМ» (входит в интегрированную структуру НПО Энергомаш Госкорпорации «Роскосмос») присвоено звание «Почётный член Пермской ТПП». Им награждают компании, которые состоят в бизнес-ассоциации не менее 20 лет, за активное сотрудничество и вклад в развитие экономики и предпринимательства. Президент Палаты Олег Жданов вручил свидетельство директору предприятия Ивану Краснову.

Вручение свидетельства приурочили к обсуждению стратегии развития Перми с иногородними топ-менеджерами предприятий. Мероприятие состоялось в Пермской ТПП 31 августа 2021 года. Иван Владимирович, как коренной москвич, поделился с главой города Алексеем Дёмкиным и участниками экспертной сессии впечатлениями о городе и своими наблюдениями. В частности, руководитель поддержал идеи сохранения исторической части города, строительства аквапарка, развития городской IT-среды, подчеркнул важность обеспечения безопасного передвижения велосипедистов.

Иван Краснов, директор Протон-ПМ: «Вовлечение бизнеса в решение стратегических задач по созданию и развитию благоприятной городской среды не должно вызывать недоумения. Комфортная территория для жизни — решающий фактор при переезде и трудоустройстве. Это напрямую влияет на качество обеспечения кадрами предприятий и, тем самым, на экономическое благосостояние региона.Протон-ПМ уже несколько лет занимается развитием социальной среды микрорайона Новые Ляды, где возводится производственный корпус для производства двигателя РД-191 и другой перспективной ракетной техники. К примеру, уже решается вопрос о сроках возведения современного корпуса местной школы — нашего стратегического партнёра по подготовке кадров, обсуждаются сроки строительства детского сада».

Протон-ПМ является членом Пермской ТПП с 1996 года. Сотрудники предприятия участвуют в семинарах и курсах повышения квалификации по теме закупок, информационно-консультационных семинарах, круглых столах, встречах, в том числе по сертификации системы менеджмента качества. Предприятие обращается в ТПП за экспертной поддержкой, получением документов для участия в госзакупках. Представители завода участвуют в зарубежных бизнес-миссиях. Особый вклад Протон-ПМ внёс в развитие проекта «Кадры под ключ».

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