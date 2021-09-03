Source: Russia Federal Space

#ЦЭНКИ#КЦ Южный#Космодромы#Байконур#OneWeb03.09.2021 18:10

Продолжается подготовка стартового комплекса перед пуском 14 сентября

На космодроме Байконур продолжается подготовка стартового комплекса «Восток» (площадка № 31) для запуска космических аппаратов спутниковой компании OneWeb. Указанные работы выполняются специалистами Космического центра «Южный» (филиал Центра эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры, входит в состав Госкорпорации «Роскосмос»)

В соответствии с пооперационным графиком 3 сентября 2021 года был проведен комплекс мероприятий по подготовке заправочного оборудования к предстоящей стыковке с бортом изделия. На колоннах обслуживания были осмотрены и проверены на функционирование откидные фартуки и сменное оборудование, обеспечивающие доступ персонала к люкам и заправочным горловинам ракеты космического назначения.

Запуск 34 космических аппаратов OneWeb запланирован на 14 сентября 2021 года со стартового комплекса «Восток» площадки № 31 космодрома Байконур.

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