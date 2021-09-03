Подписаны соглашения о сотрудничестве при реализации проектов на Дальнем Востоке

Source: Gazprom in Russian

Релиз

3 сентября 2021, 14:00

Сегодня во Владивостоке в рамках Восточного экономического форума — 2021 в присутствии Председателя Правления ПАО «Газпром» Алексея Миллера подписан ряд документов.

ПАО «Газпром», Сахалинская область и Государственная корпорация «Росатом» заключили Соглашение о сотрудничестве в сфере водородной энергетики.

Документ определяет основные направления взаимодействия сторон при реализации проекта строительства в Сахалинской области завода по производству водорода из природного газа методом паровой конверсии метана с улавливанием углекислого газа.

В соответствии с соглашением, «Росатом» рассмотрит возможность создания завода и логистической инфраструктуры поставок водорода потребителям. Правительство региона готово содействовать созданию благоприятного инвестиционного климата, а также рассмотреть возможность участия в создании необходимой инфраструктуры. «Газпром», в свою очередь, проработает возможность поставок газа в качестве сырья для этого завода.

Для организации взаимодействия в рамках подписанного соглашения будет сформирован совместный координационный комитет.

ООО «Газпром гелий сервис» и АО «Корпорация развития Дальнего Востока и Арктики» (КРДВ) заключили Соглашение о сотрудничестве при создании Комплекса по сжижению природного газа (СПГ) в Свободненском районе Амурской области. В рамках проекта «Газпром гелий сервис», как оператор по транспортировке продукции Амурского газоперерабатывающего завода, планирует производить СПГ для собственного автопарка, а также для нужд потребителей региона. КРДВ окажет содействие в получении компанией статуса резидента ТОР «Свободный» и обеспечении комплекса необходимой инфраструктурой.

«Газпром гелий сервис» и Правительство Амурской области заключили Соглашение о сотрудничестве. Документ, в частности, предусматривает возможность использования СПГ, произведенного на Комплексе, для работы котельных г. Белогорска.

Справка

ООО «Газпром гелий сервис» (до июля 2020 года ООО «Газпром газэнергосеть гелий») — оператор Логистического центра обслуживания гелиевых контейнеров в ТОР «Надеждинская» (Приморский край).

Управление информации ПАО «Газпром»

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