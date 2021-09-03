Подписание документов в рамках ВЭФ

Source: President of Russia – Kremlin

Глава Российского государства и Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев в режиме видеоконференции приняли участие в церемонии подписания Меморандума о сотрудничестве в сфере реализации проектов по цифровой трансформации Республики Казахстан, переходу к платформенной модели цифровизации и концепции «Дэйта-Драйвен Гавернмент». Документ подписали Премьер-министр Казахстана Аскар Мамин и президент, председатель правления ПАО Сбербанк Герман Греф.

Затем Владимир Путин наблюдал за подписанием документов в рамках Восточного экономического форума – Соглашения о намерениях по реализации 2-ой очереди проекта освоения Удоканского месторождения меди, Соглашения о намерениях по созданию судов, работающих на метаноле, на верфях Российской Федерации, Соглашения о создании Дальневосточного детского центра отдыха и оздоровления в Хабаровском крае и Соглашения о реализации инвестиционного проекта комплексного развития рыбной логистики в России.

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