Source: Russia Federal Space

#НПО Энергомаш#НИИМаш#Елена Матвеева03.09.2021 22:14

Подопечные благотворительного проекта «ЕВРАЗ – детям» посетили НИИМаш

Нижнюю Салду и Научно-исследовательский институт машиностроения (НИИМаш, входит в интегрированную структуру НПО Энергомаш Госкорпорации «Роскосмос») посетили подопечные благотворительного проекта «ЕВРАЗ — детям» (г. Нижний Тагил).

Глобальная горно-металлургическая компания «ЕВРАЗ» уже несколько лет является организатором благотворительного проекта «ЕВРАЗ — детям», а также оказывает помощь различным общественным организациям. Директор НИИМаш Елена Матвеева познакомилась с подопечными ЕВРАЗа на выставке фотографий благотворительного проекта в мае текущего года, была восхищена их творческими, сделанными с большим усердием, работами и именно тогда возникла идея пригласить особенных детей на уникальное предприятие.

НИИМаш совместно со Свердловской региональной общественной организацией художников «Авторы явлений» организовал для ребят и их родителей поездку из Нижнего Тагила в Нижнюю Салду. В программу пребывания вошло посещение нижнесалдинского ботанического памятника природы «Кедровая роща» и музея НИИМаш.

В ходе экскурсии по музею дети познакомились с историей института, из рассказа экскурсовода узнали много интересного о полётах в космос, об устройстве Международной космической станции и транспортно-грузовых кораблей, о том, как происходит стыковка, смогли не только увидеть, но и подержать в руках настоящий ракетный двигатель.

Родители задавали много вопросов о том, какие специалисты необходимы институту и где можно получить профильное образование. Директор НИИМаш Елена Матвеева ответила на все вопросы и пригласила ребят после получения образования попробовать свои силы в космической отрасли — работать в НИИМаш.

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