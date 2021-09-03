Пленарное заседание Восточного экономического форума

Source: President of Russia – Kremlin

В онлайн-формате в мероприятии участвуют Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев Токаев Касым-Жомарт КемелевичПрезидент Республики Казахстан и Президент Монголии Ухнагийн Хурэлсух. Видеоприветствия форуму направили Председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин Си ЦзиньпинПредседатель Китайской Народной Республики , Премьер-министр Республики Индия Нарендра Моди Моди НарендраПремьер-министр Индии и Премьер-министр Королевства Таиланд Прают Чан-Оча.

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