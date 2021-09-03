Павел Сорокин: «Необходимо повышать свою энергоэффективность уже сегодня, чтобы затем быть конкурентоспособными по себестоимости»

Source: Russia Ministry of Energy

Владивосток, 3 сентября. — В фокусе внимания ряда государств постепенно растет значение социальных и экологических вопросов, страны объявляют о целях достижения углеродной нейтральности. На этом фоне страны-производители традиционных источников энергии сталкиваются с рисками быстрой потери своей ресурсной ренты, рассказал Павел Сорокин в рамках выступления на сессии Восточного экономического форума «Готова ли Россия к глобальной ESG-трансформации?».

«Недра для нашей страны играют важную роль, они как создают инвестиции, так и заказ со стороны промышленности, а в конечном счёте образуется рента, которая делится между компаниями и государством. По мере того, как спрос на традиционные ресурсы на рынке будет снижаться, потолка по спросу на нефть и газ мы можем достигнуть уже в течение ближайших 15-20 лет, будет наращиваться и конкуренция между странами-производителями. В итоге, образуются три основных вызова — это риски потери конкурентопособности, ресурсной ренты и доходов», — заявил замминистра.

Чтобы сохранить свою конкурентоспособность на мировом рынке, России необходимо уже в ближайшие несколько лет по-максимуму использовать свои преимущества, считает Павел Сорокин.

«Помимо этого, нужно заниматься диверсификацией продуктовой линейки, работать над созданием стимулов, развитием энергоэффективности, и наконец, развивать технологии улавливания углерода, производства водорода. Необходимо повышать свою энергоэффективность уже сегодня, чтобы затем быть конкурентоспособными по себестоимости. При этом важно работать не порознь, а вместе, когда одна отрасль помогает другой», — отметил он.

31.05.2021

С 22 по 24 июня 2021 года на площадке ЦВК «ЭКСПОЦЕНТР» состоятся международная выставка и форум «RENWEX 2021. Возобновляемая энергетика и электротранспорт».

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