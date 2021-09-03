Павел Сорокин в интервью «Известиям»: «Обсуждаются варианты расширения периметра НДД или же какой-то небольшой докрутки технических моментов»

Source: Russia Ministry of Energy

Владивосток, 3 сентября. — Для стимулирования компаний ТЭК к доразведке старых и поиску новых месторождений нефти Минэнерго России совместно с другими ведомствами обсуждает расширение периметра применения и «докрутку» технических условий работы налога на добавленный доход (НДД), сообщил в интервью «Известиям» Павел Сорокин на площадке ВЭФ-2021. Стимулирование добычи сырья требует системного подхода, подчеркнул он.

«Обсуждаются варианты расширения периметра НДД или же какой-то небольшой докрутки технических моментов. Здесь очень важны две вводные. Во-первых, должно быть чёткое понимание положительного бюджетного эффекта на разумный срок планирования — пять, семь, восемь лет, чтобы эти меры давали прирост добычи, которого иначе не было бы, давали положительный бюджетный эффект. Естественно, и инвестиционные обязательства. Это условие тоже является краеугольным камнем: компании должны брать на себя обязательства по инвестициям, гарантировать вложения и эффект от этих мер. Обсуждение стимулирования добычи идет вокруг таких направлений», — сообщил Павел Сорокин.

По мнению замминистра, компаниям стоит в первую очередь сконцентрироваться на уже разбуренных активах. «Существует очень большой пласт возможностей работы с текущей ресурсной базой: с малыми месторождениями, с истощенными, с хвостовыми активами, с более глубокими и трудными пластами. Это то, на чём нужно сконцентрироваться. Если говорить просто – увеличение коэффициента извлечения нефти на действующих месторождениях и вовлечение нерентабельных», — перечислил он.

Переходя к теме ситуации на топливном рынке, Павел Сорокин отметил складывающуюся благоприятную ценовую ситуацию и понижательный тренд в оптовом звене, что говорит об эффективности ранее примененных мер. «Мы совместно с ФАС ежедневно проводим штабы. Каждое утро собираемся со всеми компаниями, которые продают на бирже и на рынке, даём рекомендации. Мониторим, сколько поставил каждый завод, как проходили предыдущие торги, были ли злоупотребления со стороны компаний или трейдеров, были ли покупки в первую сессию нефтяными компаниями, которые вымывали объем. Благодаря этим мерам, как вы видите, последние две недели цена на бензин и на дизель на бирже в целом имеет понижательный тренд. Уже произошло снижение в размере более 1 тыс. рублей на тонну», — сообщил он.

При этом годовая динамика цен в рознице на топливо останется близкой к инфляции, заверил замминистра.

«Мы видим, что все компании почти полностью сняли весь объем с экспорта даже без запрета. Этот запрет не понадобился, потому что компании, которые экспортировали — их немного, две компании буквально, — этот объем сняли и поставляют на внутренний рынок своим коллегам по цеху для того, чтобы закрыть все потребности», — добавил он.

В то же время, растёт спрос и на альтернативные экологичные виды топлива, такие как газомоторное и СПГ, продолжил Павел Сорокин.

«С точки зрения газомоторки нужно сделать шаг назад и посмотреть в целом на этот сегмент. Если мы хотим достичь какого-то экологического и экономического эффекта, СПГ в качестве газомоторного топлива, особенно в большегрузах, — это наиболее перспективный путь. Это тот путь, который может дать наибольший экономический эффект именно для страны, для бизнеса, с точки зрения сокращения выбросов», – пояснил он.

По мнению замглавы Минэнерго России, электромобили пока существенно проигрывают конкуренцию топливным моделям. «Электромобили всё равно будут дороже: да, возможны субсидии, и операционные издержки меньше, но общая стоимость владения электромобилем пока больше на жизненном цикле. С газом наоборот. Это достаточно экономичный вид транспорта, уже есть субсидирование ретрофиттинга и оснащения автомобилей газовыми двигателями и баллонами. Здесь мы видим потенциал для дальнейшего развития. Использование СПГ в грузовиках — и экологический эффект, и экономический реальный, не просто социальный. В перспективе — водород. Важно понимать, что сеть газовых заправок АГНКС и СПГ в перспективе может использоваться для накручивания на неё уже водородной заправочной сети с почти готовой инфраструктурой», — заключил замминистра.

С полной версией интервью Павла Сорокина на ВЭФ-2021 можно ознакомиться в «Видеогалерее».

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