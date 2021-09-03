Павел Сниккарс: «Минэнерго прорабатывает вопрос строительства гидроэлектростанций с учётом противопаводкового эффекта на Дальнем Востоке»

Source: Russia Ministry of Energy

Владивосток, 3 сентября. – Вопрос о создании противопаводковых гидроэлектростанций на Дальнем Востоке прорабатывается на федеральном уровне, заявил Павел Сниккарс в ходе выступления на сессии Восточного экономического форума «Климатические изменения – снова про деньги?». Замглавы Минэнерго отметил, что гидроэлектростанции – одни из приоритетных источников энергии в России. «Как раз один из таких проектов, находящихся в проработке, расположен на территории Дальневосточного федерального округа, мы пытаемся совместить вопросы выработки электроэнергии низкоуглеродной генерацией ещё и с противопаводковым эффектом, по этому поводу ведутся достаточно большие дискуссии», – сообщил Павел Сниккарс. Кроме того, он подчеркнул, что на сегодняшний день Россия имеет низкоуглеродный энергобаланс. Порядка 40% электроэнергии, выработанной в 2020 году, произведено именно на базе безуглеродных источников энергии – больших гидроэлектростанций, ВИЭ, атомных станций, добавил замминистра. Павел Сниккарс напомнил, что правительство утвердило программу поддержки возобновляемых источников энергии до 2035 года в объёме 360 миллиардов рублей. Также на территории России ожидается рост спроса в сфере микрогенерации, в скором времени может появиться система обращения низкоуглеродных сертификатов, заключил он.

14.07.2021

14 июля на онлайн-брифинге «Два года пилота: итоги, продолжение» член Правления, Директор по энергетическим рынкам и внешним связям АО «СО ЕЭС» Андрей Катаев и начальник Департамента рынка системных услуг Максим Кулешов представили журналистам и аналитикам результаты реализации пилотного проекта создания механизмов а

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