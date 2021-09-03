Source: Russia Federal Space

#ЦПК#Пилотируемая космонавтика#МКС-66#Союз МС-19#Вызов03.09.2021 11:10

Основной экипаж МКС-66 готовится к работе на орбите

Типовые полетные сутки — так называют итоговую тренировку перед сдачей комплексных экзаменов, в которой участвуют экипажи ближайшей экспедиции на Международную космическую станцию. Их задача — провести рабочий день на тренажере российского сегмента станции, выполняя различные задания. Дублирующий экипаж МКС-66 (космонавт Роскосмоса Олег Артемьев, участники космического полета Алена Мордовина и Алексей Дудин) уже прошел аналогичные испытания. Подошла очередь основного экипажа.

Первым к тренировке приступил космонавт Роскосмоса Антон Шкаплеров. Для него типовые полетные сутки начались утром. Командир экипажа выполнял задания, следуя четкой циклограмме, прописанной инструкторами. Помимо плановых работ по обслуживанию станции и обеспечению жизнедеятельности его ожидал ряд нештатных ситуаций, с которыми космонавт успешно справился. Во второй половине дня к своему командиру Антону Шкаплерову присоединились участники космического полета Клим Шипенко и Юлия Пересильд. В период космического полета им предстоит реализовать уникальный научно-просветительского проект — первыми в мире осуществить на орбите съемки эпизодов художественного фильма под рабочим названием «Вызов». Процесс обещает стать очень напряженным и трудозатратным.

По словам режиссера-постановщика фильма Клима Шипенко, «земная» съемочная смена обычно длится 12 часов, общее количество разных специалистов, которые бывают в ней задействованы − 50-70 человек. В космосе такое невозможно, ресурсы просто несопоставимы. То, что делают десятки человек, придется выполнять режиссеру и актрисе, конечно, при участии космонавтов. К работе над фильмом будут привлечены командир экипажа МКС-66 Антон Шкаплеров и находящийся сейчас на орбите бортинженер МКС-65 Олег Новицкий.

Космическая экспедиция съемочной группы «Вызова» будет непродолжительной. Рабочее время экипажей, которые будут находиться на станции, расписано по минутам. Поэтому очень важно, чтобы действия космонавтов и участников полета были хорошо скоординированы и заранее отработаны в земных условиях. Типовые полетные сутки помогают кинодеятелям привыкнуть к обстановке на МКС, ощутить ее габариты, научиться обслуживать себя в бытовом плане и действовать по единому алгоритму. Для Клима Шипенко и Юлии Пересильд подготовили целый ряд заданий, связанных с фото- и видеосъемкой, а также с поиском и использованием оборудования в разных модулях. Это позволяет еще лучше изучить устройство станции и потренироваться снимать в условиях, приближенных к реальным. Важной частью типовых полетных суток стало изучение оснащения, используемого в аварийной ситуации на МКС.

8 сентября 2021 года основной и дублирующий экипажи МКС-66 приступят к комплексным экзаменационным тренировкам, после чего продолжат предстартовую подготовку уже на Байконуре. Старт пилотируемого корабля «Союз МС-19» со съемочной группой проекта «Вызов» запланирован на 5 октября 2021 года.

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