Осмотр космодрома Восточный

Source: President of Russia – Kremlin

Глава государства осмотрел командный пункт и строительную площадку стартового комплекса для ракет тяжёлого класса «Ангара».

Восточный – первый российский гражданский космодром, расположен в Амурской области вблизи города Циолковского. Указ Президента о создании космодрома подписан в 2007 году.

Строительные работы ведутся в две очереди, в рамках первой в 2012–2016 годах возведён универсальный стартовый комплекс для ракет-носителей серии «Союз-2». Вторая очередь предполагает возведение стартового стола под ракеты-носители «Ангара-А5», а также сопутствующей инфраструктуры. Первый пуск «Ангары» запланирован на 2023 год.

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