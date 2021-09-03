Source: Russia Federal Space

#Роскосмос#ЦНИИмаш#ЦУП#РКК Энергия#ВКД#МКС#МКС-65#Пилотируемая космонавтика03.09.2021 17:41

Олег Новицкий и Пётр Дубров работают в открытом космосе

Бортинженеры длительной экспедиции МКС-65, космонавты Роскосмоса Олег Новицкий и Пётр Дубров начали 49-й плановый выход в открытый космос по российской программе Международной космической станции (ВКД-49). Открытие выходного люка малого исследовательского модуля «Поиск» состоялось 3 сентября 2021 года в 17:41 по московскому времени.

В ходе данного выхода космонавтам Роскосмоса выполнят ряд работ по монтажу оборудования на внешней поверхности российского сегмента Международной космической станции. В частности, Олегу Новицкому и Петру Дуброву предстоит подключить кабели электроснабжения, смонтировать перекидные поручни и подключить кабель Ethernet к новому российскому модулю «Наука». При наличии времени космонавты смонтируют на малом исследовательском модуле «Поиск» установочную платформу с тремя контейнерами эксперимента «Биориск-МСН», направленного на получение новых данных о возможных проявлениях изменений в бактериально-грибных ассоциациях, формирующих типовую микробиоту конструкционных материалов, используемых в космической технике.

И для Новицкого, и для Дуброва это будет вторая внекорабельная деятельность в космической карьере, предыдущую они выполнили в начале июня 2021 года. Предполагается, что они проведут в открытом космосе около 7 часов. Российский выход в космос выполняется в скафандрах «Орлан-МКС» № 4 и 5. У Олега Новицкого — командирская экипировка с красными лампасами (скафандр «Орлан-МКС» № 5), а у Петра Дуброва — с синими лампасами вдоль скафандра («Орлан-МКС» № 4).

«Орлан-МКС» отличается от предыдущей версии скафандра «Орлан-МК» новой внутренней герметичной оболочкой, изготовленной из высокотехнологичной ткани, имеющей большой ресурс, а также новой автоматизированной системой водяного охлаждения, которая автоматически поддерживает наиболее комфортную температуру для оператора. Кроме того, на скафандре установлена новая система отображения информации.

С Земли из Центра управления полетами ЦНИИмаш (входит в состав Госкорпорации «Роскосмос») процесс выхода в космос контролируют специалисты Главной оперативной группы управления, отвечающие за внекорабельную деятельность экипажа (Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С.П. Королёва, входит в Роскосмос).

Многоцелевой лабораторный модуль «Наука» был запущен с космодрома Байконур 21 июля 2021 года, а 29 июля он пристыковался к МКС. МЛМ предназначен для реализации российской программы научно-прикладных исследований и экспериментов. Всего для полной интеграции «Науки» понадобится более десяти выходов в открытый космос.

В настоящее время на борту Международной космической станции работает экипаж в составе космонавтов Роскосмоса Олега Новицкого и Петра Дуброва, астронавтов NASA Марка Ванде Хая, Шейна Кимброу, Меган Макартур, астронавта Европейского космического агентства Тома Песке и астронавта Японского агентства аэрокосмических исследований Акихико Хошиде.

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