Олег Матыцин провёл встречу с российскими медалистами XVI Паралимпийских летних игр в режиме телемоста Владивосток – Токио

Source: Russia Ministry of Sport

Сегодня, 3 сентября, Министр спорта Российской Федерации Олег Матыцин пообщался с победителями и призёрами XVI Паралимпийских летних игр в Токио. Мероприятие прошло на территории павильона «Спорт – норма жизни», который был возведен на территории Дальневосточного федерального университета в рамках Восточного экономического форума. Встреча прошла в режиме телемоста Владивосток – Токио.

Из столицы Японии на связь вышли чемпионы Паралимпиады Валерия Шабалина, Анастасия Гонтарь, Андрей Граничка, Дмитрий Черняев, Антон Прохоров, Виктория Ищулова, Антон Кулятин, Галина Липатникова, Муса Таймазов, Мария Павлова, Дарья Пикалова, Владимир Сотников, Ильнур Гарипов и Анна Крившина; призёры Никита Прохоров, Артур Сайфутдинов, Дарья Лукьяненко, Маляк Алиева, Раиса Чебаника, Виктория Сафонова, Надежда Пушпашева, Юрий Ноздрунов, Елена Крутова, Алексей Леонов, Степанида Артахинова, Баир Шигаев.

«Поздравляем с победами! В очень сложных условиях готовилась наша сборная к Паралимпийским играм в Токио, – отметил Олег Матыцин. – Когда мы вас провожали, я ощущал эту энергетику побед от команды и ощущаю её до сих пор. Низкий поклон вам, огромная благодарность за победы, за ваше превосходное выступление, каждый из вас демонстрирует абсолютный героизм в спорте и жизни. Здесь, в России, в каждом уголке страны мы стараемся выразить поддержку вам. Мы ещё раз показали, что только вместе мы можем побеждать. Россия – мощная держава. Где бы вы ни были, всегда наш флаг будет на самом высоком и почётном месте. Ждём вас с нетерпением и удачи в оставшиеся дни Игр».

Из Токио со словами благодарности к Министерству спорта обратился председатель Исполкома, первый вице-президент Паралимпийского комитета России, шеф миссии команды ПКР на XVI Паралимпийских летних играх Павел Рожков.

«Спасибо за подготовку и за обеспечение сборной. Таких результатов было бы невозможно достичь, если бы не поддержка от Минспорта России на всех уровнях подготовки, особенно в период пандемии. Наверно, только наша сборная в целом мире имела возможности продолжать тренироваться на базах Минспорта с обеспечением всех мер в период COVID-19. Это один из главных факторов, который позволил нам так отлично выступить», – сказал Павел Рожков.

В ходе прямого включения олимпийцы выразили благодарность за поддержку региональным властям и министерствам, поделились своими планами на будущее и рассказали об условиях проживания в Токио. Паралимпийцы довольны работой организаторов и всего медицинского персонала российской стороны.

Муса Таймазов, паралимпийский чемпион в метании клаба, обратился лично к Олегу Матыцину со словами благодарности: «Я хотел бы поблагодарить за то, что дали нам возможность приехать сюда – в Токио. Перед соревнованиями вы нам организовали сборы и не единожды. Лично помню, когда в Новогорске мы собирались уже уезжать и на память фотографировались с вами. Я тогда запомнил ваши слова напутствия – это всё мне помогло победить, думал постоянно о том, что нужно привезти только «золото». Именно эти слова придавали мне сил. Спасибо!».

Из Владивостока к товарищам по сборной обратился двукратный паралимпийский чемпион Токио по фехтованию Александр Кузюков: «Паралимпийские игры – это действительно праздник жизни. И мы все этот праздник дополняем. Наша команда – лучшая! Слава богу, что этот праздник жизни проходит вместе с нами. Мы не просто команда, мы – единая семья, где каждый спортсмен поддерживает друг друга».

Павильон «Спорт – норма жизни» открыт со 2 по 7 сентября на территории специально возведённого выставочного комплекса «Улица Дальнего Востока» на набережной бухты Аякс кампуса Дальневосточного федерального университета.

В павильоне работают интерактивные зоны спортивных активностей: электронный тир, лук со стрелами и мишенью, дартс, различные симуляторы по видам спорта. Пройдут мастер-классы по броскам дзюдо, ударам по боксёрской груше, фехтованию, мини-кёрлингу.

Участники и гости форума смогут попробовать себя в различных олимпийских и неолимпийских видах спорта, установить свой собственный рекорд на спортивных снарядах комплекса ГТО или испытать свои силы в новом формате соревнований «Игры ГТО». На выставке Государственного музея спорта можно будет познакомиться с редкими экспонатами 90-летней истории движения ГТО в России.

Пресс-служба Минспорта России

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