Олег Матыцин наградил победителей и призёров Международного турнира по дзюдо имени Дзигоро Кано во Владивостоке

Source: Russia Ministry of Sport

Сегодня, 3 сентября, Министр спорта Российской Федерации Олег Матыцин посетил Международный турнир по дзюдо имени Дзигоро Кано среди юниоров и юниорок во Владивостоке. Соревнования прошли в рамках VI Восточного экономического форума.

На церемонии открытия Олег Матыцин зачитал приветствие Президента Российской Федерации Владимира Путина в адрес участников, организаторов и гостей соревнований.

«Дорогие друзья!

Рад приветствовать вас на Международном турнире, который носит имя основателя дзюдо Дзигоро Кано.

Эти престижные состязания занимают важное место в насыщенной спортивной программе Восточного экономического форума и собирают во Владивостоке сплочённую команду юных единоборцев из многих государств. Всех их отличает великолепная физическая подготовка, исключительное трудолюбие, твёрдая приверженность идеям и ценностям дзюдо и, конечно, искреннее стремление достойно защитить спортивную честь своей страны.

Уверен, что турнир пройдёт на высокой соревновательной ноте, будет содействовать укреплению международного сотрудничества в гуманитарной сфере, а его участники в напряжённых, бескомпромиссных поединках продемонстрируют незаурядное мастерство, настойчивость и волю.

Желаю вам успехов, ярких и незабываемых впечатлений», – говорится в приветствии.

Олег Матыцин поблагодарил организаторов за отличную подготовку турнира и обратился с напутственным словом к участникам турнира. «От имени Министерства спорта также выражаю признательность организаторам. Желаю участникам продемонстрировать свое мастерство, достигнуть максимальных высот в удивительном искусстве дзюдо. Удачи и побед!», – сказал Министр.

На церемонии закрытия состязаний Олег Матыцин вручил молодым дзюдоистам медали и кубок Международного турнира.

В соревнованиях приняли участие международная сборная и сборная России. Победу одержала российская команда.

Турнир, носящий статус товарищеского, прошёл во дворце спорта «Олимпиец». Почти все участники соревнований имеют в активе медали первенств мира и континентов, а часть юниоров – опыт побед на взрослых турнирах.

Пресс-служба Минспорта России

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