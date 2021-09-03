Н. Журавлев: Задачи, обозначенные Президентом РФ, предполагают новый рывок в развитии экономики Дальнего Востока

Source: Russia – Council of the Federation

Вице-спикер СФ принял участие в работе Восточного экономического форума.

Заместитель Председателя Совета Федерации Николай Журавлев ЖуравлевНиколай Андреевичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Костромской области принял участие в VI Восточном экономическом форуме, который проходит во Владивостоке под девизом «Новые возможности Дальнего Востока в меняющемся мире».

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Центральным мероприятием форума стало пленарное заседание, на котором выступил Президент РФ Владимир Путин. По словам Николая Журавлева, те цели и задачи, которые обозначил глава государства – это новый рывок в развитии экономики региона.

«Дальний Восток – особая территория на карте России. Его развитие – важный шаг не только для местной экономики, но и для экономики нашей страны в целом на много лет вперед. Инициативы, обсуждаемые в этом году на форуме, в том числе создание крупных программ реновации городов, притяжение капитала, свежие бизнес идеи говорят о большом потенциале и значительных перспективах», — заявил вице-спикер СФ.

Николай Журавлев в рамках работы форума также принял участие в дискуссиях «Повышение инвестиционной привлекательности посредством расширения гарантий для бизнеса» и «Малый бизнес в городской экономике Дальнего Востока». На сессиях эксперты обсудили перспективы развития делового климата в России и на Дальнем Востоке, особенности развития МСП на северных территориях и в Арктике.

«Развитие малого и среднего бизнеса – одно из ключевых направлений в социально-экономическом развитии любого региона нашей страны. Это основа экономики, благодаря которой появляются новые рабочие места, повышается уровень жизни граждан. Мы видим, как предпринимательское сообщество заинтересовано в мерах поддержки государства и активно дает обратную связь, осознавая, что только совместными усилиями мы сможем реализовать многочисленные планы по развитию регионов, в том числе дальневосточного», — отметил сенатор.

Кроме этого, парламентарий провел рабочее совещание, посвященное реализации мероприятий по развитию г. Норильска. Он подчеркнул, что комплексный план социально-экономического развития, разработанный при участии и поддержке сенаторов, позволит решить ключевые проблемы и кардинально изменить ситуацию в городе.

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