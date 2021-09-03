Source: Russia Federal Space

#Роскосмос#Первый канал#СМИ#Вызов#Союз МС-19#Пилотируемая космонавтика03.09.2021 09:30

На Первом канале состоится премьера реалити «Вызов. Первые в космосе»

Все меньше остается до старта грандиозного проекта, к которому сейчас идет не менее грандиозная подготовка. Большое кино и космос. «Вызов. Первые в космосе». И это уже не фантастика, а реалити-сериал.

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Состав экипажей — основного и дублирующего — утвержден. Медкомиссия допустила их к полету на МКС. Старт 5 октября. И уже в это воскресенье, 5 сентября, зрители Первого канала смогут увидеть, как проходит подготовка к съемкам фильма в космосе.

Впервые в истории российской космонавтики телекамеры снимают все этапы подготовки кандидатов на полет.

«Таких проектов вообще нет, быть одной из первых в таком проекте — это очень круто», — призналась актриса Татьяна Данилевская.

20 лучших из трех тысяч девушек, отправивших на Первый канал свои кинопробы, теперь проходят те же испытания, что любой космонавт. Все ради того, чтобы стать той самой, что 5 октября отправится с Байконура на МКС и сыграет главную роль в первом в мире художественном кино, снятом в космосе.

«Это первая актриса, которая снимется в кино в космосе. Это же действительно великое событие», — говорит актриса Алена Мордовина.

«Это уникальная возможность и уникальный эксперимент для киноиндустрии в целом», — отметила заслуженная артистка РФ Светлана Ходченкова.

«Это безумно интересно, страшно. Это завораживает», — сказала актриса Алена Биккулова.

«Эта идея меня очень эмоционально, честно скажу, разжигает», — призналась заслуженная артистка РФ Юлия Пересильд.

Профессиональный космонавт готовится к полету годы. У претенденток на роль всего несколько месяцев, то есть на счету каждый день.

Все начинается с медкомиссии. Врачи центра подготовки космонавтов проверяют уши, горло и нос. Каждую девушку принимает невролог. Всем претенденткам назначен рентген. Им придется пройти длительные кардиотесты. И, кроме того, каждой обязательно к окулисту.

«Все врачи за нас переживают даже больше, чем за космонавтов. Потому что им привели актрис, они говорят, какие вы худенькие, какие вы хорошенькие», — рассказывает актриса Мария Валешная.

Но, к слову, не все из двадцатки избранных — профессиональные актрисы.

«Что могу сказать о себе? Я чемпионка миру по фридайвингу», — сообщила актриса, чемпионка мира по фридайвингу Марина Казанкова.

«У меня очень хорошая физическая подготовка: я долгое время работала каскадером», — рассказала актриса, каскадер Анна Васильева.

«Крутить 36 фуэте на одной ноге с семи лет. Я думаю, что пригодятся именно здесь», — сказала актриса, артистка балета Софья Ская.

Так называемая проба НКУК — вращение в специальном кресле в течение 10 минут. Уже это для некоторых стало преградой. Впереди девушек ждало еще множество испытаний. Например, барокамера. Ну и, разумеется, что за отбор в космонавты без центрифуги!

«Я очень хочу центрифугу попробовать. Я очень люблю перегрузки», — говорит актриса, чемпионка мира по фридайвингу Марина Казанкова.

Какие только мысли не приходят в голову в этот момент: «Бедный Гагарин. Гагарин больше испытывал перегрузки».

Но, справедливости ради, девушек тоже не пощадили.

«Не так страшно, на 8g будет посильнее. Самочувствие хорошее, только щеки мои расплескались», — сказала Юлия Пересильд.

Съемки фильма на МКС, как и реалити-сериал, для Роскосмоса научно-просветительский проект. Опытным путем корпорация отрабатывает новую для себя практику ускоренной подготовки к полету непрофессионального космонавта. Ну и, кроме того, впервые в отечественной истории телевидение и кино подробно покажут прежде скрытый от миллионов зрителей труд тысяч профессионалов российской космической отрасли.

«Мы первые, и наша задача — просто сохранить лидерство во всем», — заявил глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин.

Вот зачем на орбиту отправятся актриса и режиссер. Все те же испытания, что выпали претенденткам на роль, пришлось преодолеть и режиссеру Климу Шипенко.

«Впечатляет уровень подготовленности именно всей космической индустрии. Понимаешь, что тысячи человек за этим стоят, и это чувствуется», — говорит Клим Шипенко.

Кстати, Шипенко первым из всей съемочной группы побывал на космодроме Байконур.

«Я смотрю на это с замиранием сердца, думая о том, что есть шанс, что я окажусь в такой же ракете через полгода», — сказал Клим Шипенко.

Весной режиссер провожал в третью командировку на МКС героя России, космонавта Олега Новицкого, у которого в первом космическом фильме роль.

«Мы все-таки непрофессиональные актеры, придется действительно очень много перенять от наших коллег, которые будут с нами на борту, чтобы сделать именно тот проект, который они хотят воплотить в жизнь», — сказал космонавт, герой РФ Олег Новицкий.

Все это фрагменты лишь одной серии реалити-сериала, который Первый канал будет показывать начиная с ближайшего воскресенья.

Старт реалити-сериала «Вызов. Первые в космосе» уже совсем скоро, сразу после программы «Воскресное время» в это воскресенье. Все о мегапроекте, цель которого — отработать подготовку людей к полетам на орбиту в сжатые сроки, показать, как все интересно и необычно на каждом этапе подготовки, и снять первое в мире кино в космическом пространстве.

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