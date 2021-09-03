Минспорт России утвердил положения о всероссийских конкурсах Национальной спортивной премии

Source: Russia Ministry of Sport

Министерство спорта Российской Федерации утвердило положения о всероссийских конкурсах для определения победителей ежегодной Национальной спортивной премии.

Национальная спортивная премия утверждена постановлением Правительства Российской Федерации от 1 июля 2010 г. № 493 «О единовременном денежном поощрении лауреатов национальных номинаций в области физической культуры и спорта».

В 2021 году лауреаты премии определяются по 11 конкурсным номинациям:

«Гордость России: спортсмен года, спортсменка года, тренер года»;

«Надежда России»: лучшая спортивная школа, лучшая организация адаптивного спорта»;

«За служение спорту» (за вклад в развитие физической культуры и спорта);

«Спортивная солидарность» (за укрепление международных спортивных отношений);

«Регион России (за вклад в развитие спорта): лучший субъект Российской Федерации»;

«Эпоха в спорте» (за многие годы работы на благо развития спорта в стране);

«Преодоление (за вклад в развитие адаптивного спорта): лучший спортсмен, лучшая спортсменка, лучший тренер»;

«Спортивный парнас (за вклад в пропаганду физической культуры, спорта и здорового образа жизни): лучший журналист, лучшая спортивная печатная и медиапродукция»;

«Спортивный объект России: лучший объект спорта»;

«Спорт для всех: лучший организатор физкультурно-спортивной работы в сельской местности, лучший организатор физкультурно-спортивной работы по месту жительства, работы»;

«Комплекс ГТО – путь к здоровью и успеху: лучшая организация по внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)».

Национальная спортивная премия проводится ежегодно с 2010 года. Лауреаты определяются по результатам всероссийских конкурсов, работы Экспертного совета, в состав которого входят заслуженные спортсмены, тренеры, общественные деятели, и народного голосования. Победителям в каждой номинации выплачивается денежное поощрение в размере 1 миллиона рублей.

Торжественное награждение лауреатов Национальной спортивной премии состоится в декабре 2021 года.

Пресс-служба Минспорта России

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