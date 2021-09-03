Л. Талабаева приняла участие в дискуссиях трех секций в рамках Восточного экономического форума

Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор выделила важные темы обсуждения — строительство рыбоперерабатывающих заводов, развитие мелиорации, участие женщин в экономической и социальной жизни.

Член Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию, представитель в верхней палате парламента от законодательного (представительного) органа государственной власти Приморского края в Совете Федерации Людмила Талабаева ТалабаеваЛюдмила Заумовнапредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Приморского края приняла участие в работе Восточного экономического форума. Она участвовала в дискуссиях трех секций Форума.

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На первом заседании «Агрокомплекс Дальнего Востока: двигатель роста или упущенная возможность?» эксперты обсуждали вопросы развития агропромышленного комплекса Дальнего Востока.

У нас на Дальнем Востоке очень много земель, которые могут быть пригодны для нужд агропромышленного комплекса. И сейчас важно начинать работу, чтобы вернуть их в стро

По словам Людмилы Талабаевой, одним из ключевых вопросов заседания стала тема мелиорации земель, которые можно в дальнейшем вернуть в сельскохозяйственный оборот. «Про мелиорацию говорят все регионы. Чтобы решить этот вопрос, необходимы новые проекты, деньги и так далее. У нас на Дальнем Востоке очень много земель, которые могут быть пригодны для нужд агропромышленного комплекса. И сейчас важно начинать работу, чтобы вернуть их в строй», — отметила парламентарий. «Поэтому тема мелиорации была мне крайне интересна: важно было понять, какую линию выберет правительство для дальнейшей работы».

Очень интересный диалог, рассказала она, состоялся и на секции «ИнвестКвоты 2.0: путь к интенсивному развитию». Так как вопросы рыболовства затрагивают ключевую для всего Дальнего Востока отрасль экономики, встреча была крайне многочисленной. Главная тема диалога – инвестиционные квоты и судостроение, ведь развитие одного невозможно без другого. «Много внимания было уделено судостроению, потому что инвестиционные квоты привязаны к строительству судов. На сегодняшний день рыбаки говорят о том, что нарушаются сроки судостроения и необходимо иметь одни и те же сроки по крупнотоннажному и по среднетоннажному флоту. Кроме того, нужно создавать рабочие места для производства по переработке сырья и активно развивать эту отрасль. Только благодаря рыбоперерабатывающим заводам живут очень многие села на Камчатке, на Сахалине и в Приморском крае», — подчеркнула Людмила Талабаева.

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