Source: Russia Federal Space

#Роскосмос#ЦНИИмаш#ЦУП#РКК Энергия#МКС#МКС-65#ВКД#наука04.09.2021 01:36

Космонавты завершили работу в открытом космосе

Космонавты Роскосмоса Олег Новицкий и Петр Дубров завершили 49-й плановый выход в открытый космос (ВКД-49) для интеграции многоцелевого лабораторного модуля «Наука» впервые после его стыковки с Международной космической станцей. Выходной люк стыковочного отсека «Поиск» был закрыт в 01:35 по московскому времени 4 сентября 2021 года. Продолжительность внекорабельной деятельности составила 7 часов 54 минуты.

За это время космонавты подключили кабели системы электроснабжения к новому российскому модулю «Наука», смонтировали перекидной поручень на втором приборно-грузовом отсеке по 3-й плоскости модуля «Наука», а также подключили кабель Ethernet к многоцелевому лабораторному модулю.

Программа выхода в открытый космос обычно корректируется в зависимости от времени, потраченного на выполнение задач. Поэтому часть сегодняшних задач перенесена на следующую плановую внекорабельную деятельность, которая в настоящее время запланирована на 9 сентября 2021 года.

Сегодняшняя внекорабельная деятельность была выполнена в скафандрах «Орлан-МКС» (модернизированный, компьютеризированный, синтетический), один из них с красными лампасами (Олег Новицкий), другой — с синими (Петр Дубров). С Земли из Центра управления полетами ЦНИИмаш (входит в состав Госкорпорации «Роскосмос») контролировали выход в космос специалисты Главной оперативной группы управления российского сегмента МКС (Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С.П. Королёва, входит в Роскосмос).

Третий раз за историю эксплуатации Международной космической станции российский выход в космос осуществлялся из стыковочного отсека модуля «Поиск». Его запустили в 2009 году, но до 18 ноября 2020 года космонавты для выходов использовали модуль «Пирс», который был отстыкован и затоплен 26 июля 2021 года. Это был 57-й российский выход с борта МКС, второй в 2021 году и второй в карьерах обоих космонавтов Роскосмоса. 9 сентября 2021 года космонавты Роскосмоса Олег Новицкий и Петр Дубров продолжат работы по интеграции модуля «Наука».

Всего для интеграции и дооснащения модуля «Наука» и узлового модуля «Причал», запуск которого намечается в конце ноября 2021 года, запланирована серия из десяти выходов до конца 2022 года. Космонавтам предстоит протянуть кабельные сети и трубопроводы, установить средства крепления крупногабаритных объектов, а также шлюзовую камеру и радиационный теплообменник, которые в настоящее время размещены на малом исследовательском модуле «Рассвет» российского сегмента МКС.

Многоцелевой лабораторный модуль «Наука» был запущен с космодрома Байконур 21 июля 2021 года, а 29 июля он пристыковался к МКС. Он предназначен для наращивания технических и эксплуатационных возможностей российского сегмента Международной космической станции. Он будет обеспечивать возможность реализации программы научных исследований в интересах фундаментальной науки и социальной сферы, и в том числе развитие и наращивание ресурсов российского сегмента МКС.

Сейчас на борту Международной космической станции работает экипаж в составе космонавтов Роскосмоса Олега Новицкого и Петра Дуброва, астронавта NASA Марка Ванде Хая, прибывших 9 апреля 2021 года на корабле «Союз МС-18», а также члены экипажа корабля Crew Dragon астронавты NASA Шейн Кимброу и Меган Макартур, астронавт Европейского космического агентства Тома Песке и астронавт Японского агентства аэрокосмических исследований Акихико Хошиде.

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