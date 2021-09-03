Source: Russia Federal Space

#Роскосмос#История#ИНМАРСАТ#Орбитальные группировки03.09.2021 03:05

Конвенция об учреждении международной организации спутниковой связи ИНМАРСАТ

45 лет назад, 3 сентября 2021 года, в городе Лондоне (Великобритания) представителями 12 государств подписана Конвенция об учреждении международной организации спутниковой связи — ИНМАРСАТ. Она была создана по инициативе Международной Морской Организации и изначально имел статус межгосударственной организации.

Главная цель создания ИНМАРСАТ заключалась в обеспечении морских судов надежной связью, в первую очередь для повышения безопасности мореплавания, в том числе передачи сигналов о бедствии, оперативного взаимодействия с другими судами и береговыми службами, связи членов экипажа и пассажиров судна с берегом. Одна из задач создания ИНМАРСАТ — обеспечить функционирование системы морской спутниковой связи в соответствии с требованиями ГМССБ — глобальной морской системы связи при бедствиях.

В ИНМАРСАТ изначально входили 35 государств-участниц, подписавших Эксплуатационное соглашение, в том числе СССР, США, Великобритания, Норвегия, Япония, Италия, Франция, ФРГ и другие. Интересы СССР в ИНМАРСАТ представляло Всесоюзное объединение «Морсвязьспутник» при Министерстве морского флота СССР. К началу 1998 года Международная организация морской спутниковой связи ИНМАРСАТ насчитывала 86 стран-участник, подписавших Эксплуатационное соглашение.

С 1990 по 1998 годы ИНМАРСАТ вывел на околоземную орбиту девять собственных геостационарных спутников связи, в том числе четыре спутника второго поколения Inmarsat-2 и пять спутников третьего поколения Inmarsat-3, и тем самым создал полноценную резервированную спутниковую группировку, обеспечивающую глобальное покрытие поверхности Земли.

Структурно система ИНМАРСАТ состоит из трех основных частей:

Космический сегмент, состоящий из рабочих и запасных геостационарных спутников;

наземный сегмент, включающий в себя технические средства приема, обработки и передачи информации — береговые земные станции, а также средства управления и контроля функционирования сети в целом;

абонентские спутниковые станции и терминалы: мобильные (морской/речной, железнодорожный, автомобильный, воздушный и др. виды транспорта), носимые и стационарные спутниковые терминалы.

В своей деятельности ИНМАРСАТ тесно сотрудничает с известными международными организациями — Международный союз электросвязи, Международная морская организация, Международная организация гражданской авиации, Международная организация подвижной спутниковой связи, Международная гидрографическая организация, Всемирная метеорологическая организация и другие.

Сегодня ИНМАРСАТ — крупнейший провайдер услуг подвижной спутниковой связи, предоставляющий своим абонентам телефонную и факсимильную связь, передачу данных как на море, так и на земле и в воздухе.

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