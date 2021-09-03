Коллекция Государственного музея спорта пополнилась ценными предметами от титулованных гребцов Приморского края

Source: Russia Ministry of Sport

Сегодня, 3 сентября, на Восточном экономическом форуме во Владивостоке прошла церемония дарения инвентаря и экипировки знаменитых спортсменов Приморского края в фонд Государственного музея спорта Минспорта России.

Министр физической культуры и спорта Приморского края Жан Кузнецов торжественно передал директору Музея Елене Истягиной-Елисеевой весло гребца на каноэ Ивана Штыля, бронзового призёра Олимпийских игр в Лондоне 2012 года, многократного чемпиона мира. «Сегодня происходит важное событие в истории спорта нашего края, – обратил внимание присутствующих Жан Кузнецов. – Мы начинаем сотрудничество с Государственным музеем спорта. При этом с такого необычного мероприятия, как передача в фонды Музея личных вещей наших титулованных спортсменов. Надеемся, что совместными усилиями сможем открыть свой музей спорта во Владивостоке, нам есть чем гордиться».

Елена Истягина-Елисеева в свою очередь подчеркнула: «Вы являетесь свидетелями значимого момента музейной жизни. Наши фонды пополняются личными вещами знаменитых спортсменов Приморья. За каждым таким предметом стоит отдельная и увлекательная история, связанная с личностью спортсмена, его пути к победе, которая может стать примером для начинающих свой спортивный путь или вдохновить заниматься спортом».

Свою счастливую спортивную майку с летней Олимпиады в Атланте 1996 года передал Музею бронзовый призёр в гребле на байдарке-четвёрке Георгий Цыбульников. Спортсмен посетовал, что если бы знал раньше, что его экипировка действительно представляет историческую ценность, то не стал бы её раздаривать как сувениры. Георгий продолжает заниматься греблей и выступает на соревнованиях ветеранов.

Дарителям были вручены «Верительные грамоты», подтверждающие факт включения переданных предметов в Государственный каталог Музейного фонда Российской Федерации.

Пресс-служба Минспорта России

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