Д. Гусев принял участие в открытии детского сада в Заполярном районе Ненецкого автономного округа

Source: Russia – Council of the Federation

Дошкольное учреждение было построено в рамках национального проекта «Демография».

Член Комитета СФ по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера, представитель от исполнительного органа государственной власти Ненецкого автономного округа Денис Гусев ГусевДенис Владимировичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Ненецкого автономного округа в ходе работы в регионе принял участие в открытии нового детского сада в селе Несь муниципального образования «Канинский сельсовет» Заполярного района.

В торжественном мероприятии участвовали губернатор НАО Юрий Бездудный, БездудныйЮрий ВасильевичГубернатор Ненецкого автономного округа губернатор Архангельской области Александр Цибульский, ЦыбульскийАлександр ВитальевичГубернатор Архангельской области епископ Нарьян-Марский и Мезенский Иаков.

Строительство дошкольного учреждения велось с 2019 года в рамках реализации национального проекта «Демография», рассказал сенатор. Объект возводился на условиях софинансирования, из бюджетов всех уровней было направлено более 200 млн рублей. Также в софинансировании строительства здания и в его материально-техническом оснащении участвовали представители нефтяного сектора.

Денис Гусев подчеркнул, что в регионе, как и в целом по стране успешно реализуется государственная программа «Десятилетие детства», направленная на совершенствование политики в области защиты детей.

Дошкольное образование закладывает нравственный и физический фундамент развития детей, строительства современного общества. Задача государства — обеспечить условия для полноценного образовательного процесса

«Дошкольное образование закладывает нравственный и физический фундамент развития детей, строительства современного общества. Задача государства — обеспечить условия для полноценного образовательного процесса»,- отметил Денис Гусев.

Денис Гусев в ходе работы в регионе принял участие в открытии нового детского сада в селе Несь муниципального образования «Канинский сельсовет» Заполярного района

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Открытие нового детского сада в селе Несь муниципального образования «Канинский сельсовет» Заполярного района

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Денис Гусев в ходе работы в регионе принял участие в открытии нового детского сада в селе Несь муниципального образования «Канинский сельсовет» Заполярного района

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Денис Гусев в ходе работы в регионе принял участие в открытии нового детского сада в селе Несь муниципального образования «Канинский сельсовет» Заполярного района

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Денис Гусев в ходе работы в регионе принял участие в открытии нового детского сада в селе Несь муниципального образования «Канинский сельсовет» Заполярного района

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Как пояснила глава муниципального образования «Канинский сельсовет» Галина Варницына, в саду продумано всё для комфортного пребывания маленьких северян. «У каждой группы есть собственный вход, который оборудован тамбурами и отапливаемой прогулочной верандой, что имеет важное значение в условиях Крайнего Севера»,- сказала глава сельсовета.

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