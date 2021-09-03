Source: Russia – Council of the Federation

В настоящее время бесплатное пребывание в стационаре с родителями предусмотрено только для детей до 4 лет.

Группа сенаторов и депутатов внесла в Государственную Думу законопроект о бесплатной госпитализации детей-инвалидов с родителями. Об этом сообщил один из авторов документа, первый заместитель Председателя Совета Федерации Андрей Турчак. ТурчакАндрей Анатольевичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Псковской области

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Как правило, дети-инвалиды вынуждены с определенной периодичностью проходить курсовое лечение в стационарах. Далеко не у всех родителей и близких таких детей есть средства, чтобы оплачивать свое пребывание в медучреждении или в гостинице, пока ребенок находится на лечении, отметил вице-спикер СФ.

«Очень часто складывается ситуация, когда ребенок-инвалид, которому и так тяжело и которому во время лечения особенно необходима родственная поддержка, оказывается оторван от родителей и близких людей. Такое положение недопустимо», — подчеркнул он.

Парламентарий пояснил, что в законопроекте предлагается признать статус «ребенок-инвалид» достаточным основанием для того, чтобы законный представитель такого ребенка мог находиться с ним в медучреждении бесплатно и без особых медицинских показаний.

Это решение позволит оказать ощутимую моральную и материальную поддержку семьям, которые воспитывают детей-инвалидов

«Это решение позволит оказать ощутимую моральную и материальную поддержку семьям, которые воспитывают детей-инвалидов. Если несовершеннолетний имеет инвалидность, то не надо изобретать какие‑то особые медицинские показатели. Родные и близкие ребенка-инвалида должны иметь возможность быть рядом с ним в больнице, ухаживать за ним, заботиться о нем и не платить за это», — считает Андрей Турчак.

По его словам, в России в настоящее время насчитывается около 700 тыс. несовершеннолетних граждан, имеющих инвалидность. С учетом их родителей и близких, проблемы детей-инвалидов затрагивают миллионы людей.

Действующим законодательством предусмотрено бесплатное пребывание одного из родителей (или законного представителя) в стационаре только с детьми-инвалидами, возраст которых не превышает 4 лет. В этих случаях законный представитель получает в медицинском учреждении бесплатное спальное место и питание. Если ребенок старше – то его родным и близким разрешается совместная госпитализация лишь при наличии у ребенка особых медицинских показаний. Исчерпывающего перечня особых медицинских показаний нет, поэтому решение о предоставлении взрослым бесплатного места в госпитале фактически зависит от работников медицинских учреждений. Принимаются подобные решения достаточно редко.

Законопроект был разработан по итогам встречи, которую в начале августа Андрей Турчак провел с руководством Общероссийской общественной организации «Всероссийская организация родителей детей-инвалидов и инвалидов старше 18 лет с ментальными и иными нарушениями, нуждающихся в представительстве своих интересов». Авторы рассчитывают, что документ будет принят в самое ближайшее время.

Документ подготовили первый заместитель Председателя Совета Федерации Андрей Турчак, первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Ирина Рукавишникова, РукавишниковаИрина Валерьевнапредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Ростовской области член Комитета Совета Федерации по социальной политике Мария Львова-Белова, Львова-БеловаМария Алексеевнапредставитель от исполнительного органа государственной власти Пензенской области а также ряд депутатов Государственной Думы.

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